Июнь, 29 в 13:16

29 июня Нацбанк несколько повысил стоимость европейской валюты.

В среду евро стоит ориентировочно на копейку дороже, чем накануне – 30,92 грн.

Курс доллара остается неизменным – 29,25 грн.

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Приватбанк 29 июня предлагает такие курсы валют:

В отделениях покупка продажа Евро/грн 36,7 37,7 Доллар/грн 35,3 35,7

Курс валют в Ощадбанке:

В отделениях покупка продажа Евро/грн 36,5 37,5 Доллар/грн 35,2 35,8

Курс валют в Монобанке:

В отделениях покупка продажа Евро/грн 33,25 34,57 Доллар/грн 31,6 32,7

Курс валют у Райффайзен Банке:

В отделениях покупка продажа Евро/грн 36,9 38,1 Доллар/грн 35,3 36

Курс валют в УкрСиббанке:

В отделениях покупка продажа Евро/грн 30,92 31,22 Доллар/грн 29,26 29,55

На черном рынке покупка доллара 29 июня колеблется от 35,1 до 35,52 грн, продажа – от 35,5 до 35,7 грн.

Покупают евро в обменниках в среду за 36,85 – 37,27 грн, продают – за 37,3 – 37,7 грн.

Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк