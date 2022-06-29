Евро подорожал на копейку: курс валют в банках 29 июня
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29 июня Нацбанк несколько повысил стоимость европейской валюты.
В среду евро стоит ориентировочно на копейку дороже, чем накануне – 30,92 грн.
Курс доллара остается неизменным – 29,25 грн.
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Приватбанк 29 июня предлагает такие курсы валют:
|В отделениях
|покупка
|продажа
|Евро/грн
|36,7
|37,7
|Доллар/грн
|35,3
|35,7
Курс валют в Ощадбанке:
|В отделениях
|покупка
|продажа
|Евро/грн
|36,5
|37,5
|Доллар/грн
|35,2
|35,8
Курс валют в Монобанке:
|В отделениях
|покупка
|продажа
|Евро/грн
|33,25
|34,57
|Доллар/грн
|31,6
|32,7
Курс валют у Райффайзен Банке:
|В отделениях
|покупка
|продажа
|Евро/грн
|36,9
|38,1
|Доллар/грн
|35,3
|36
Курс валют в УкрСиббанке:
|В отделениях
|покупка
|продажа
|Евро/грн
|30,92
|31,22
|Доллар/грн
|29,26
|29,55
На черном рынке покупка доллара 29 июня колеблется от 35,1 до 35,52 грн, продажа – от 35,5 до 35,7 грн.
Покупают евро в обменниках в среду за 36,85 – 37,27 грн, продают – за 37,3 – 37,7 грн.
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк