Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Бизнес и финансы

Евро подорожал на копейку: курс валют в банках 29 июня

Татьяна Забожко, редактор ленты
Евро подорожал на копейку: курс валют в банках 29 июня
Фото: Depositphotos

29 июня Нацбанк несколько повысил стоимость европейской валюты.

В среду евро стоит ориентировочно на копейку дороже, чем накануне – 30,92 грн.

Курс доллара остается неизменным – 29,25 грн.

Сейчас смотрят

Курс валют в Україні 29 червня 2022

Приватбанк 29 июня предлагает такие курсы валют:

В отделениях покупка продажа
Евро/грн 36,7 37,7
Доллар/грн 35,3 35,7

Курс валют в Ощадбанке:

В отделениях покупка продажа
Евро/грн 36,5 37,5
Доллар/грн 35,2 35,8

Курс валют в Монобанке:

В отделениях покупка продажа
Евро/грн 33,25 34,57
Доллар/грн 31,6 32,7

Курс валют у Райффайзен Банке:

В отделениях покупка продажа
Евро/грн 36,9 38,1
Доллар/грн 35,3 36

Курс валют в УкрСиббанке:

В отделениях покупка продажа
Евро/грн 30,92 31,22
Доллар/грн 29,26 29,55

На черном рынке покупка доллара 29 июня колеблется от 35,1 до 35,52 грн, продажа – от 35,5 до 35,7 грн.

Покупают евро в обменниках в среду за 36,85 – 37,27 грн, продают – за 37,3 – 37,7 грн.

Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк

Теги: , , , , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка