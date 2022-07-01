Приватбанк временно приостановил переводы на карты других банков – что известно

Июль, 01 в 16:38

С утра пятницы, 1 июля, в Приватбанке наблюдались трудности с проведением некоторых операций.

Клиенты не могли зайти в свой личный кабинет, а также перевести средства с карты Приватбанка на любую другую.

При попытке это сделать появлялось сообщение: Произошла ошибка. Повторите операцию, пожалуйста. При возникновении ошибки обратитесь в службу поддержки.

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На сайте Приват24 сообщалось, что “существуют сложности при создании платежей с карты на карту в Приват24 физических лиц”.

В банке после обращений сообщили, что специалисты работают над устранением сложностей. Сообщалось, что регламентные работы должны быть завершены до 14.00.

На Facebook-странице банка позже сообщили, что отправка P2P переводов на карты Mastercard других банков временно приостановлена. Ориентировочный срок восстановления – 2 июля.

Если клиент Приватбанка не имеет возможности беспрепятственно перечислить средства, но нужно сделать это как можно быстрее, то он может включить уведомления, когда неполадки будут устранены. Для этого следует: написать в службу поддержки в чате, после чего нажать Сообщить и завершить.

По состоянию на 16.00 клиенты могут попасть в свой кабинет в Приват24.