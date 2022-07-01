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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Евро резко подешевел, доллар сохраняет стабильность: курс валют 1 июля

Валентина Летяк, редактор ленты
Евро резко подешевел, доллар сохраняет стабильность: курс валют 1 июля
Фото: Depositphotos

Стоимость доллара осталась неизменной по сравнению с 30 июня, а евро подешевел на 37 копеек – Нацбанк Украины установил курс валют на 1 июля 2022 года.

Официальный курс НБУ гривны к иностранным валютам за 1 единицу:

  • доллар – 29,25 грн;
  • евро – 30,40 грн.

Курс валют від НБУ 1 липня

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В банках Украины доллар 1 июля стоит 29,26/35,30 грн, евро – от 31,41 грн до 37,00 грн.

Приватбанк 1 июля предлагает валюту по следующему курсу:

Приватбанк курс валют 1 липня

Курс валют 1 июля в Ощадбанке:

Ощадбанк курс валют 1 липня

Курс валют 1 июля в Монобанке:

Монобанк курс валют 1 липня

Курс валют 1 июля в Райффайзен Банке:

Райффайзен Банк курс валют 1 липня

Курс валют 1 июля в УкрСиббанке:

УкрСиббанк курс валют 1 липня

В обменниках доллар покупают в среднем за 35,39 грн, а продают за 35,92 грн, евро – 36,98/37,37 грн.

Курс доллара на черном рынке варьируется в диапазоне от 35,35  грн до 35,50 грн.

Источник: ПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк, НБУ.

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