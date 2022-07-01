Евро резко подешевел, доллар сохраняет стабильность: курс валют 1 июля
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Стоимость доллара осталась неизменной по сравнению с 30 июня, а евро подешевел на 37 копеек – Нацбанк Украины установил курс валют на 1 июля 2022 года.
Официальный курс НБУ гривны к иностранным валютам за 1 единицу:
- доллар – 29,25 грн;
- евро – 30,40 грн.
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В банках Украины доллар 1 июля стоит 29,26/35,30 грн, евро – от 31,41 грн до 37,00 грн.
Приватбанк 1 июля предлагает валюту по следующему курсу:
Курс валют 1 июля в Ощадбанке:
Курс валют 1 июля в Монобанке:
Курс валют 1 июля в Райффайзен Банке:
Курс валют 1 июля в УкрСиббанке:
В обменниках доллар покупают в среднем за 35,39 грн, а продают за 35,92 грн, евро – 36,98/37,37 грн.
Курс доллара на черном рынке варьируется в диапазоне от 35,35 грн до 35,50 грн.
Источник: Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк, НБУ.