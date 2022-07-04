Доллар и евро дешевеют: какой курс валют на 4 июля
По официальному курсу Нацбанка, 4 июля курс гривны по отношению к евро упал на 12 копеек. Курс доллара остается на том же уровне.
В банках Украины доллар 4 июля стоит 29,26/35,45 грн, евро – от 30,53 до 36,80 грн.
Курс валют в Приватбанке:
Курс валют в Ощадбанке:
Курс валют в Монобанке:
Курс валют в УкрСиббанке:
По данным портала Finance.ua, курс для доллара составляет 35,33 грн для покупки и 35,27 грн для продажи.
Курс покупки евро составляет 36,72 грн и продажи 37,10 грн.
21 мая Национальный банк Украины отменил ограничение на установление курса, согласно которому учреждения могут продавать наличную иностранную валюту.
По состоянию на 1 июля банковский курс гривны в Польше составляет около 0,126 злотых за 1 грн.
Источник: Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк, НБУ.