Июль, 04 в 14:28

По официальному курсу Нацбанка, 4 июля курс гривны по отношению к евро упал на 12 копеек. Курс доллара остается на том же уровне.

В банках Украины доллар 4 июля стоит 29,26/35,45 грн, евро – от 30,53 до 36,80 грн.

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Курс валют в Приватбанке:

Курс валют в Ощадбанке:

Курс валют в Монобанке:

Курс валют в УкрСиббанке:

По данным портала Finance.ua, курс для доллара составляет 35,33 грн для покупки и 35,27 грн для продажи.

Курс покупки евро составляет 36,72 грн и продажи 37,10 грн.

21 мая Национальный банк Украины отменил ограничение на установление курса, согласно которому учреждения могут продавать наличную иностранную валюту.

По состоянию на 1 июля банковский курс гривны в Польше составляет около 0,126 злотых за 1 грн.

Источник: Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк, НБУ.