Июль, 05 в 18:02

В Харьковской области суд арестовал активы 13 российских компаний на более 40 млн грн.

По данным Службы безопасности Украины, эти предприятия из разных отраслей: они занимаются торговлей топливом, продуктами питания, табачными изделиями, производством бытовой техники, медицинским оборудованием и т.д.

– Речь идет о 13 частных предприятиях, которые косвенно способствуют военной агрессии РФ против Украины. Каждое из них перечисляет полученные в Украине доходы на счета материнских компаний, в свою очередь уплачивающих налоги в государственный бюджет России, — говорится в сообщении.

Меры предприняты в рамках уголовного производства, начатого по ч.2 ст.209 Уголовного кодекса Украины (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем, совершенные в крупных размерах).

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В настоящее время идет передача активов в управление Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Ранее стало известно, что СБУ задержала харьковчанина, который корректировал вражеские обстрелы в области.

Мужчина собирал и передавал оккупантам информацию о местах дислокации подразделений ВСУ и других формирований, координатах военной техники и укреплений, возведенных на Харьковщине.