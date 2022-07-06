Это может препятствовать евроинтеграции: глава НБУ о финансировании госбюджета
Масштабное финансирование государственного бюджета Национальным банком Украины (НБУ) может помешать процессу присоединения Украины к ЕС.
Об этом сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко. Он отметил, что несоблюдение так называемых “копенгагенских критериев” растянет процесс евроинтеграции на десятилетия.
— Критерии в сфере экономической и монетарной политики содержат четкие правила, требующие, среди прочего, обеспечения независимости центробанков в государствах-членах, запрета прямого финансирования госсектора центробанками. Невыполнение этих требований может помешать евроинтеграции или растянуть процесс присоединения Украины к ЕС на десятилетие, – написал он.
По словам главы НБУ, “эмиссионная” гривна попадает на валютный рынок, оказывает давление на обменный курс и резервы.
В феврале-мае около 70% “эмиссионных” вливаний было выкуплено на валютном рынке за счет резервов, что умаляет долларизацию экономики и выводит сбережения из финансовой системы страны.
Шевченко добавил, что альтернативой дальнейшему эмиссионному финансированию госбюджета является перераспределение ресурсов на приоритетные нужды путем проведения секвестра бюджета, сокращения некритических расходов и роста доходов.
Источник: Экономическая правда