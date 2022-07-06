Июль, 06 в 13:50

Масштабное финансирование государственного бюджета Национальным банком Украины (НБУ) может помешать процессу присоединения Украины к ЕС.

Об этом сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко. Он отметил, что несоблюдение так называемых “копенгагенских критериев” растянет процесс евроинтеграции на десятилетия.

— Критерии в сфере экономической и монетарной политики содержат четкие правила, требующие, среди прочего, обеспечения независимости центробанков в государствах-членах, запрета прямого финансирования госсектора центробанками. Невыполнение этих требований может помешать евроинтеграции или растянуть процесс присоединения Украины к ЕС на десятилетие, – написал он.

По словам главы НБУ, “эмиссионная” гривна попадает на валютный рынок, оказывает давление на обменный курс и резервы.

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В феврале-мае около 70% “эмиссионных” вливаний было выкуплено на валютном рынке за счет резервов, что умаляет долларизацию экономики и выводит сбережения из финансовой системы страны.

Шевченко добавил, что альтернативой дальнейшему эмиссионному финансированию госбюджета является перераспределение ресурсов на приоритетные нужды путем проведения секвестра бюджета, сокращения некритических расходов и роста доходов.

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Источник: Экономическая правда