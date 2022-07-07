Июль, 07 в 19:50

Война, которую начала Россия, негативно повлияла на украинскую экономику и повлекла за собой дефицит в бюджете.

Премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью ведущему общенационального марафона на ICTV Вадиму Карпьяку рассказал, на что государство сейчас тратит больше всего денег и как покрывают дефицит бюджета.

По словам главы правительства, в Украине драматически возросли расходы на содержание сектора безопасности и обороны, на финансирование военных расходов, закупку оружия, оборудования, боеприпасов, выплаты для наших военных.

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— Бюджет отказался от финансирования каких-либо капитальных расходов. Мы обеспечиваем только финансирование сектора безопасности и обороны, выполнение социально-гуманитарной миссии и функции бюджета. Плюс – это оперативное восстановление разрушенных объектов, без которых невозможна дальнейшая жизнедеятельность населенных пунктов, – отметил он.

По его словам, средства привлекаются из нескольких источников. Первое – это государственный бюджет и его наполнение налогами. Он поэтапно растет, ведь бизнес в Украине возвращается к работе.

– Это помогает нам наполнять бюджет. На сегодняшний день — это более 30% от расходной части, — добавил Шмыгаль.

Второй источник – это привлеченные средства: гранты и долгосрочные недорогие кредиты от партнеров, которые получает Украина.

– Сейчас работаем на июль, и конференция в Лугано также стала основой для прямого финансирования бюджета и для финансирования государственных предприятий в сфере энергетики, аграрного направления, малого и среднего бизнеса, – добавил он.

Третье – это военные облигации, которые, размещаясь на рынках и Нацбанке Украины, также помогают привлечь дополнительные средства.

– Это то, что помогает нам сегодня выживать, держать стабильной макроэкономическую ситуацию, банковскую систему. Более-менее держится валютный курс, – подчеркнул Шмыгаль.

Он также сказал, что в Украине активно работают над запуском экономики. Так, разработали программу єРобота для поддержки малого и среднего бизнеса. Государство предлагает людям, готовым начать бизнес, гранты на разные направления: микробизнес, аграрное направление, IT и т.д.

Полную версию интервью можно посмотреть на YouTube-канале Фактов ICTV.

Фото: Правительственный портал