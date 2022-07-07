Налоги и гранты: Шмыгаль рассказал, как в Украине покрывают дефицит бюджета
Война, которую начала Россия, негативно повлияла на украинскую экономику и повлекла за собой дефицит в бюджете.
Премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью ведущему общенационального марафона на ICTV Вадиму Карпьяку рассказал, на что государство сейчас тратит больше всего денег и как покрывают дефицит бюджета.
По словам главы правительства, в Украине драматически возросли расходы на содержание сектора безопасности и обороны, на финансирование военных расходов, закупку оружия, оборудования, боеприпасов, выплаты для наших военных.
— Бюджет отказался от финансирования каких-либо капитальных расходов. Мы обеспечиваем только финансирование сектора безопасности и обороны, выполнение социально-гуманитарной миссии и функции бюджета. Плюс – это оперативное восстановление разрушенных объектов, без которых невозможна дальнейшая жизнедеятельность населенных пунктов, – отметил он.
По его словам, средства привлекаются из нескольких источников. Первое – это государственный бюджет и его наполнение налогами. Он поэтапно растет, ведь бизнес в Украине возвращается к работе.
– Это помогает нам наполнять бюджет. На сегодняшний день — это более 30% от расходной части, — добавил Шмыгаль.
Второй источник – это привлеченные средства: гранты и долгосрочные недорогие кредиты от партнеров, которые получает Украина.
– Сейчас работаем на июль, и конференция в Лугано также стала основой для прямого финансирования бюджета и для финансирования государственных предприятий в сфере энергетики, аграрного направления, малого и среднего бизнеса, – добавил он.
Третье – это военные облигации, которые, размещаясь на рынках и Нацбанке Украины, также помогают привлечь дополнительные средства.
– Это то, что помогает нам сегодня выживать, держать стабильной макроэкономическую ситуацию, банковскую систему. Более-менее держится валютный курс, – подчеркнул Шмыгаль.
Он также сказал, что в Украине активно работают над запуском экономики. Так, разработали программу єРобота для поддержки малого и среднего бизнеса. Государство предлагает людям, готовым начать бизнес, гранты на разные направления: микробизнес, аграрное направление, IT и т.д.
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Фото: Правительственный портал