Факты / Украина / Бизнес и финансы Июль, 07 в 15:27 Защищено: Производят продукцию и волонтерят: как украинское предприятие Snack Production работает на общую победу Валентина Летяк, редактор ленты ® Партнёрский материал Это содержимое защищено паролем. Для его просмотра введите, пожалуйста, пароль: Пароль: Сейчас смотрят Теги: бізнес в Україні, Війна в Україні, Военное положение, Экономика Украины Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!