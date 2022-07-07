Изменение подходов в информационной киберсреде будет способствовать победе демократических ценностей — Виктор Березенко

Июль, 07 в 17:39

Мир начал нарабатывать инструментарий кибердипломатии задолго до начала войны в Украине, однако, когда в январе 22 государственных органа и 70 украинских веб-сайтов были атакованы в течение одного дня, стало ясно: информационная война в киберпространстве происходит по новым правилам, а чтобы противостоять ей, необходимы объединенные усилия экспертов разных сфер и уровней.

Об этом во время выступления на экспертной конференции EU Cyber ​​Consultations with Georgia, Moldova and Ukraine в Грузии сообщил основатель Института когнитивного моделирования Виктор Березенко.

– Цифровая среда является самым быстрым инструментом распространения информации. Аналога становится все меньше в каждой сфере — от личной жизни до работы правительств и корпораций. Кибератака в зависимости от уровня может быть просто вредом, а может парализовать работу корпораций или государственных институций. Совместить кибер и информационную атаку — инструмент для потенциальной деморализации общества. Все чаще мы видим эти попытки. На этом фоне необходимо объединение усилий для информационной борьбы в киберпространстве экспертов в психологии, социологии и информационных кампаниях, — отметил он.

Сейчас смотрят

Кибермир меняется сверхбыстро. Решения в большинстве своем не прогнозируют проблемы, а разбирают последствия того, что по факту уже произошло. Наша жизнь уже давно гибридна — мы проводим в цифровом мире большую часть своего времени. Поэтому необходимо прогнозировать потенциальные проблемы и решения не только на технических направлениях, но и на человеческом аспекте. Киберпространство — это не только о компьютерах.

Виктор Березенко подчеркнул: чтобы навести порядок, необходимо менять подходы и объединять усилия как можно быстрее, чтобы законы киберпространства способствовали победе демократических ценностей и свобод для создания безопасной среды в долгосрочной перспективе.