Июль, 08 в 19:30

С 9 июля украинский бизнес сможет покупать валюту для импорта товаров. Национальный банк Украины упростил валютные ограничения для импорта и увеличил предельные сроки расчетов по экспортно-импортным операциям.

Об этом говорится в сообщении Нацбанка.

В НБУ отметили, что ограничения на покупку валюты и трансграничные переводы для импорта услуг будут сохраняться.

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— Предприятия смогут импортировать только те услуги, работы, права интеллектуальной собственности и другие неимущественные права, которые входят в перечень, также утвержденный постановлением КМУ от 7 июля 2022 года № 761, — говорится в сообщении Нацбанка.

В частности, начиная с 9 июля регулятор расширит сроки расчетов по экспортно-импортным операциям со 120 до 180 дней.

– Соответствующее решение призвано поддержать украинские предприятия путем увеличения их возможностей в условиях логистических проблем во время экспорта и импорта продукции, возникших из-за войны войны, – пояснили в НБУ.

Новые требования будут применяться для сделок резидентов по экспорту и импорту товаров, осуществленных с 5 апреля 2022 года. Для операций, проводимых до соответствующей даты, предельные сроки расчетов по-прежнему составляют 365 дней.

Для снижения давления на валютном рынке НБУ снизит с 10 до 2 рабочих дней срок использования купленной для расчетов валюты резидентами с 11 июля 2022 года.

При этом указанное ограничение не распространяется, в частности, на покупку валюты:

для проведения резидентами мобилизационных и других мероприятий, определенных законами Украины, регулирующими отношения в сфере обеспечения национальной безопасности и обороны;

государственными органами, уполномоченными согласно законодательству Украины осуществлять оперативно-розыскную, контрразведывательную, разведывательную деятельность или досудебное расследование;

Государственной казначейской службой Украины;

на основании отдельных решений Национального банка, принимаемых из обращений Кабинета министров Украины, министерств, Совета национальной безопасности и обороны Украины, Службы безопасности Украины.

В НБУ объяснили, что важной предпосылкой для упрощения валютных ограничений для импорта продукции стало вступление в силу с 1 июля закона о возврате пошлин и налогов на импорт товаров и услуг.

Кабинет министров Украины 24 февраля определил список товаров критического импорта, на закупку которого Нацбанк Украины разрешал покупать валюту. Список товаров критического импорта пересматривался в сторону увеличения в 18 раз, учитывая обращение украинского бизнеса.

По оценкам НБУ, введенный с началом полномасштабного вторжения РФ в Украину перечень критического импорта по состоянию на сегодняшний день покрывает около 90% всего довоенного импорта товаров и около 40% импорта услуг.

Накануне, 7 июля, правительством был отменен список товаров критического импорта, действовавший с начала войны. Решение вступит в силу с 9 июля.