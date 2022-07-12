Июль, 12 в 13:55

В июне потребительская инфляция в годовом исчислении возросла до 21,5% — с 18% в мае. В месячном исчислении цены выросли на 3,1%.

Об этом сообщает Нацбанк Украины.

Причиной роста инфляции является война, в частности, нарушение цепей снабжения, увеличение расходов бизнеса, физическое разрушение инфраструктуры и т.д.

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Базовая инфляция в годовом исчислении ускорилась до 15,2% с 13,8% в мае.

Замедлился рост цен на подсолнечное масло. Фиксируется удорожание непродовольственных товаров на 9,2% из-за роста расходов на логистику и повышенного спроса.

В частности, выросли цены на товары для дома, посуду, мебель, бытовую технику, а также электронику, автомобили, фармацевтические товары и товары для личного ухода. Несколько снизились цены на одежду и обувь.

Удорожали услуги ремонта жилья, из-за дефицита расходных материалов и рабочей силы. Выросла стоимость услуг такси.

Быстрее дорожали медицинские услуги, салоны красоты, кинотеатры, спортивные учреждения и общепит.

Существенно подорожали гречка, рис и другие крупы из-за истощения запасов и сокращения поставок. Выросла в цене соль из-за дефицита.

Темпы роста стоимости горючего стремительно ускорились (до 90,9% г/г), отмечают в НБУ. Это связано с высокими ценами на нефть, дефицитом горючего и расходами на логистику.

В Нацбанке отмечают, что инфляция будет ускоряться, ведь украинские морские порты все еще остаются заблокированными, транспортная инфраструктура повреждена из-за боев и вражеских ракетных обстрелов. Кроме того, Россия целенаправленно уничтожает украинские предприятия и склады.