Курс доллара и евро почти сравнялся: какой курс валют в банковских обменниках
По состоянию на 13 июля в Украине официальный курс евровалюты снова снизился. Об этом сообщается на сайте Нацбанка.
Так, 12 июля Национальный банк установил курс евро на уровне 29,51 грн, а уже сегодня – 29,36 грн. Официальный курс доллара остается неизменным с 25 февраля 2022 года — после масштабного вторжения России в Украину.
|Валюта
|грн
|Евро
|29,3675
|Доллар
|29,2549
В некоторых украинских банках стоимость покупки и продажи евро также падает. Например, в УкрСиббанке европейскую валюту можно купить за 29,37 грн, в банке ПУМБ – за 37 грн, в ОТП Банке – за 32 грн, в Полтава-Банке – за 37,2 грн.
Приватбанк 13 июля предлагает следующие курсы валют:
|В отделениях
|покупка
|продажа
|Евро/грн
|36,5
|38,0
|Доллар/грн
|36,6
|37,6
Курс валют в Ощадбанке:
|В отделениях
|покупка
|продажа
|Евро/грн
|36,8
|37,8
|Доллар/грн
|36,8
|37,8
Курс валют в Монобанке:
|В отделениях
|покупка
|продажа
|Евро/грн
|34,9
|35,0
|Доллар/грн
|34,8
|34,9
Курс валют в Райффайзен Банке:
|В отделениях
|покупка
|продажа
|Евро/грн
|37,1
|37,7
|Доллар/грн
|36,8
|37,8
Курс валют в УкрСиббанке:
|В отделениях
|покупка
|продажа
|Евро/грн
|29,37
|29,66
|Доллар/грн
|29,26
|29,55
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк