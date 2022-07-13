Июль, 13 в 10:44

По состоянию на 13 июля в Украине официальный курс евровалюты снова снизился. Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

Так, 12 июля Национальный банк установил курс евро на уровне 29,51 грн, а уже сегодня – 29,36 грн. Официальный курс доллара остается неизменным с 25 февраля 2022 года — после масштабного вторжения России в Украину.

Валюта грн Евро 29 ,3675 Доллар 29 ,2549

В некоторых украинских банках стоимость покупки и продажи евро также падает. Например, в УкрСиббанке европейскую валюту можно купить за 29,37 грн, в банке ПУМБ – за 37 грн, в ОТП Банке – за 32 грн, в Полтава-Банке – за 37,2 грн.

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Приватбанк 13 июля предлагает следующие курсы валют:

В отделениях покупка продажа Евро/грн 36,5 38,0 Доллар/грн 36,6 37,6

Курс валют в Ощадбанке:

В отделениях покупка продажа Евро/грн 36,8 37,8 Доллар/грн 36,8 37,8

Курс валют в Монобанке:

В отделениях покупка продажа Евро/грн 34,9 35,0 Доллар/грн 34,8 34,9

Курс валют в Райффайзен Банке:

В отделениях покупка продажа Евро/грн 37,1 37,7 Доллар/грн 36,8 37,8

Курс валют в УкрСиббанке:

В отделениях покупка продажа Евро/грн 29,37 29,66 Доллар/грн 29,26 29,55

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Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк