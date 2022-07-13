Стоимость евро и доллара сравнялась – почему так произошло

Июль, 13 в 14:28

На мировом рынке сегодня котировки доллара и евро сравнялись. Последний раз такой паритет, то есть обменный курс 1:1, был в ноябре 2002 года. С тех пор европейская валюта всегда стоила дороже американской.

Евро девальвирует из-за войны в Украине

Стремительно дешеветь евро начало после начала широкомасштабной войны России против Украины. Европа, чтобы остановить агрессора, ввела беспрецедентное количество санкций против России, в частности, приняла эмбарго на импорт российской нефти. Заработать на полную оно должно за полгода, но импорт энергоресурсов уже рекордно упал, из-за этого цены стремительно выросли, а инфляция в Еврозоне достигла 8,6%.

Все это изрядно пугает инвесторов, ожидающих неизбежную рецессию в Евросоюзе, — объясняет директор инвестиционной группы УНИВЕР Тарас Козак.

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— Эмбарго на импорт российской нефти тоже создаст экономические проблемы в Европе, производство в Европе станет дороже, оно будет меньше, соответственно, доходность европейских компаний будет меньше, поэтому инвесторы в ожидании этих событий переводят свои инвестиции в другие страны мира.

Россия отвечает своим классическим шантажом – применяет газовый вентиль. И опасения, что Путин может совсем прикрутить газ – усиливаются! Особенно после того, как Россия прекратила поставки голубого топлива по газопроводу Северный поток-1, который является главным маршрутом поставки российского газа в Европу.

Россияне якобы начали плановые профилактические работы на нем. Продолжать они должны 10 дней, согласно официальным сообщениям, однако у ЕС уже есть опасения, что поставки не возобновятся. Инвесторы паникуют, говорит Тарас Козак.

— Это значит, что производства, которым нужно большое количество газа (в первую очередь немецкие), могут остановиться или иметь перебои в работе, интерес к этим предприятиям меньше, инвесторы уменьшают свои инвестиции и убегают из Европы. Капитал, убегая из Европы, убегает через доллар.

Доллар крепнет

Тем временем доллар наоборот крепнет. В ответ на рекордный рост инфляции (по итогам 2021-го она достигла 7% – впервые с 1980-го) ФРС (центральный банк США) резко повышает учетную ставку. И обещают поднимать ее и дальше. Поэтому доходность американских облигаций стала выше, что манит инвесторов.

Спрос на доллар растет, и его курс усиливается по отношению к почти всем мировым валютам. Европейский центробанк тоже будет повышать учетную ставку, — говорит Тарас Козак, но вряд ли он сможет существенно ее повысить, потому что это удорожит заимствования для европейских стран, особенно недовольными могут быть южные страны.