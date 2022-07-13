Стоимость евро и доллара сравнялась – почему так произошло
На мировом рынке сегодня котировки доллара и евро сравнялись. Последний раз такой паритет, то есть обменный курс 1:1, был в ноябре 2002 года. С тех пор европейская валюта всегда стоила дороже американской.
Евро девальвирует из-за войны в Украине
Стремительно дешеветь евро начало после начала широкомасштабной войны России против Украины. Европа, чтобы остановить агрессора, ввела беспрецедентное количество санкций против России, в частности, приняла эмбарго на импорт российской нефти. Заработать на полную оно должно за полгода, но импорт энергоресурсов уже рекордно упал, из-за этого цены стремительно выросли, а инфляция в Еврозоне достигла 8,6%.
Все это изрядно пугает инвесторов, ожидающих неизбежную рецессию в Евросоюзе, — объясняет директор инвестиционной группы УНИВЕР Тарас Козак.
— Эмбарго на импорт российской нефти тоже создаст экономические проблемы в Европе, производство в Европе станет дороже, оно будет меньше, соответственно, доходность европейских компаний будет меньше, поэтому инвесторы в ожидании этих событий переводят свои инвестиции в другие страны мира.
Россия отвечает своим классическим шантажом – применяет газовый вентиль. И опасения, что Путин может совсем прикрутить газ – усиливаются! Особенно после того, как Россия прекратила поставки голубого топлива по газопроводу Северный поток-1, который является главным маршрутом поставки российского газа в Европу.
Россияне якобы начали плановые профилактические работы на нем. Продолжать они должны 10 дней, согласно официальным сообщениям, однако у ЕС уже есть опасения, что поставки не возобновятся. Инвесторы паникуют, говорит Тарас Козак.
— Это значит, что производства, которым нужно большое количество газа (в первую очередь немецкие), могут остановиться или иметь перебои в работе, интерес к этим предприятиям меньше, инвесторы уменьшают свои инвестиции и убегают из Европы. Капитал, убегая из Европы, убегает через доллар.
Доллар крепнет
Тем временем доллар наоборот крепнет. В ответ на рекордный рост инфляции (по итогам 2021-го она достигла 7% – впервые с 1980-го) ФРС (центральный банк США) резко повышает учетную ставку. И обещают поднимать ее и дальше. Поэтому доходность американских облигаций стала выше, что манит инвесторов.
Спрос на доллар растет, и его курс усиливается по отношению к почти всем мировым валютам. Европейский центробанк тоже будет повышать учетную ставку, — говорит Тарас Козак, но вряд ли он сможет существенно ее повысить, потому что это удорожит заимствования для европейских стран, особенно недовольными могут быть южные страны.
— Для Европы это делать очень сложно, потому что у Европы, особенно Южной, есть большие долги, набралось много во время ковида и карантинов. Теперь эти долги нужно перекредитовать, привлекать новые. Увеличение ставок сделает эти заимствования более дорогими. Если Европа повысит ставки очень существенно, то будет внутренняя проблема, которая может повлечь за собой выход некоторых стран из Еврозоны.