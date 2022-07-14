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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Соучредитель Монобанка сделает 345 ударных дронов, по одному за каждого погибшего ребенка

Владислава Ткаченко, Редакторка сайта
Соучредитель Монобанка сделает 345 ударных дронов, по одному за каждого погибшего ребенка

Соучредитель Монобанка Владимир Яценко заявил, что не остановится, пока не сделает 345 ударных беспилотников – по одному за каждого украинского ребенка, погибшего от обстрелов российских захватчиков. Об этом он написал на Facebook-странице.

— От вражеских обстрелов по Виннице снова погиб ребенок. Сжимаю кулаки, ярость и желание мести переполняют – невинные детские души будут отмщены. С этого дня каждый производимый нами ударный беспилотник теперь имеет красный номер, и я не остановлюсь, пока не сделаем 345. Каждый такой, отмеченный красным номером, унесет жизнь минимум шести захватчиков. Горите в аду, уроды! — написал Владимир Яценко.

Как сообщалось ранее, группа инженеров из Днепра во главе с соучредителем Монобанка Владимиром Яценко производит для ВСУ полностью украинские БПЛА, которые в несколько раз дешевле западных аналогов и в то же время не уступают им по характеристикам. Они создали универсальный дрон, который модифицируется для нужной боевой задачи в течение часа (разведчик, ударный БПЛА и т.д.). Как заявил инициатор проекта в интервью Фокусу, благодаря новым технологиям производства беспилотников Украина может превзойти агрессора в количестве и качестве в течение года.

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За счет новых технологий производства беспилотников мы можем превзойти агрессора в течение года - Владимир Яценко

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