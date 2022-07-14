Соучредитель Монобанка сделает 345 ударных дронов, по одному за каждого погибшего ребенка

Июль, 14 в 16:37

Соучредитель Монобанка Владимир Яценко заявил, что не остановится, пока не сделает 345 ударных беспилотников – по одному за каждого украинского ребенка, погибшего от обстрелов российских захватчиков. Об этом он написал на Facebook-странице.

— От вражеских обстрелов по Виннице снова погиб ребенок. Сжимаю кулаки, ярость и желание мести переполняют – невинные детские души будут отмщены. С этого дня каждый производимый нами ударный беспилотник теперь имеет красный номер, и я не остановлюсь, пока не сделаем 345. Каждый такой, отмеченный красным номером, унесет жизнь минимум шести захватчиков. Горите в аду, уроды! — написал Владимир Яценко.

Как сообщалось ранее, группа инженеров из Днепра во главе с соучредителем Монобанка Владимиром Яценко производит для ВСУ полностью украинские БПЛА, которые в несколько раз дешевле западных аналогов и в то же время не уступают им по характеристикам. Они создали универсальный дрон, который модифицируется для нужной боевой задачи в течение часа (разведчик, ударный БПЛА и т.д.). Как заявил инициатор проекта в интервью Фокусу, благодаря новым технологиям производства беспилотников Украина может превзойти агрессора в количестве и качестве в течение года.