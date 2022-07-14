Июль, 14 в 10:09

В Украине с января по июнь выросли предложения средней заработной платы от работодателей на 9%. От соискателей работы также выросли запросы относительно среднего уровня зарплаты — на 13%.

Об этом сообщает пресс-служба рекрутинговой компании Robota.ua.

В денежном выражении со стороны работодателя предложение зарплаты увеличилось с 16 657 грн в январе до 18 101 в июне. Запрос со стороны кандидата увеличился на 13% – с 17 022 грн в январе до 19 287 в июне.

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Отмечается, что сейчас большой спрос на рабочих физического труда. И до войны в таких рабочих нуждались, а сейчас спрос стал еще больше, поэтому есть и рост зарплат.

Самая большая разница между предлагаемыми зарплатами и которые хотят получать — в Киеве. К тому же этот показатель отрицателен.

Многие компании сократили заработную плату. Лишь некоторые отрасли (например, агросектор и ИТ) продолжают выплачивать в основном полностью.

Согласно опросу, 45% бизнесов испытывают проблемы с количеством заказов, а это влияет на способность выплачивать зарплаты.

В компании подчеркивают, что выйти на довоенный уровень заработных плат будет возможно не ранее чем через 3-4 месяца. Важными условиями являются окончание боевых действий и восстановление спроса.

Вакансии

В январе на портале robota.ua было в среднем 100 000 актуальных вакансий. В марте было всего 3 000 — 4 000. По состоянию на сегодняшний день это чуть более 30 000.

Топ-3 городов по количеству вакансий: Киев, Львов и Днепр. Работу сейчас легче найти в сфере производства, Retail и в продажах.

Наибольший спрос среди работодателей – на продавца-консультанта (1500 вакансий). Второе и третье место – рабочие на производство и водители.