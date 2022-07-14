Евро подорожал на восемь копеек: сколько стоит валюта в банках 14 июля
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По состоянию на 14 июля 2022 года официальный курс евро подорожал, а доллар – стабильный.
Национальный банк установил курс евро на уровне 29,44 грн. Официальный курс доллара остается неизменным после масштабного вторжения России в Украину — 29,25 грн.
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Приватбанк 14 июля предлагает такие курсы валют:
|В отделениях
|покупка
|продажа
|Евро/грн
|37,1
|38
|Доллар/грн
|37,2
|37,8
Курс валют в Ощадбанке:
|В отделениях
|покупка
|продажа
|Евро/грн
|36,95
|37,9
|Доллар/грн
|36,90
|37,85
Курс валют в Монобанке:
|В отделениях
|покупка
|продажа
|Евро/грн
|34,84
|34,94
|Доллар/грн
|34,40
|34,49
Курс валют в Райффайзен Банке:
|В отделениях
|покупка
|продажа
|Евро/грн
|37,50
|38,30
|Доллар/грн
|37,20
|37,90
Курс валют в УкрСиббанке:
|В отделениях
|покупка
|продажа
|Евро/грн
|29,37
|29,66
|Доллар/грн
|29,26
|29,55
На черном рынке покупка доллара 14 июля в среднем по 37,45 грн., продажа – 37,65 грн.
Покупают евро в обменниках во вторник в среднем по 37,50 грн, продают – за 37,80 грн.
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Райффайзен Банк, Монобанк, УкрСиббанк