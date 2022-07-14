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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Евро подорожал на восемь копеек: сколько стоит валюта в банках 14 июля

Ольга Тетеріна, редактор розділу Здоров’я
гроші. обмінник, курс валют
Фото: Depositphotos

По состоянию на 14 июля 2022 года официальный курс евро подорожал, а доллар – стабильный.

Национальный банк установил курс евро на уровне 29,44 грн. Официальный курс доллара остается неизменным после масштабного вторжения России в Украину — 29,25 грн.

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Приватбанк 14 июля предлагает такие курсы валют:

В отделениях покупка продажа
Евро/грн 37,1 38
Доллар/грн 37,2 37,8

Курс валют в Ощадбанке:

В отделениях покупка продажа
Евро/грн 36,95 37,9
Доллар/грн 36,90 37,85

Курс валют в Монобанке:

В отделениях покупка продажа
Евро/грн 34,84 34,94
Доллар/грн 34,40 34,49

Курс валют в Райффайзен Банке:

В отделениях покупка продажа
Евро/грн 37,50 38,30
Доллар/грн 37,20 37,90

Курс валют в УкрСиббанке:

В отделениях покупка продажа
Евро/грн 29,37 29,66
Доллар/грн 29,26 29,55

На черном рынке покупка доллара 14 июля в среднем по 37,45 грн., продажа – 37,65 грн.

Покупают евро в обменниках во вторник в среднем по 37,50 грн, продают – за 37,80 грн.

Источник: НБУПриватбанкОщадбанкРайффайзен БанкМонобанкУкрСиббанк

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