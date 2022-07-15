Июль, 15 в 17:43

Правительство Украины продолжит выплачивать субсидии украинцам, которые нуждаются в помощи с оплатой коммунальных платежей.

Об этом на заседании правительства 15 июля сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

– Как и обещали, все тарифы этой зимой остаются без изменений. Также правительство продолжит выплачивать субсидии украинцам, нуждающимся в помощи с оплатой коммунальных платежей, — уверил он.

По словам Шмыгаля, в этом году Украину ждет очень сложный отопительный сезон, поэтому уже три месяца правительство активно готовится к разным сценариям.

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– У нас создан соответствующий штаб на самом высоком уровне. Такая подготовка включает четыре основных аспекта: достаточное количество запасов газа, достаточное количество запасов угля, готовность энергогенерирующих предприятий и инфраструктуры, подготовку к экстренным ситуациям, – перечислил Шмыгаль.

Ранее сообщалось, что на середину июля Украина накопила в своих подземных хранилищах 11,3 млрд куб. м природного газа.

Перед НАК Нафтогаз Украины стоит задача накопить в украинских подземках 19 млрд. куб. м до начала отопительного сезона 2022-2023 годов.

Напомним, что украинцам, которые получают субсидии, переведут дополнительные деньги. В частности, более 300 тыс. граждан получат на счета 410 млн грн остатков льгот на жилищно-коммунальные услуги.

Средства поступят в течение июля. Льготники получат соответствующее смс-сообщение или оповещение через электронные средства связи.