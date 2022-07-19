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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Доллар дешевеет, евро подорожал: курс валют на 19 июля

Марта Бондаренко, редактор ленты
Доллар дешевеет, евро подорожал: курс валют на 19 июля
Фото: Pixabay

На 19 июля Национальный банк установил официальный курс евро на уровне 29,66 грн (+25 коп.). Курс доллара остается неизменным с начала войны.

Факты ICTV рассказывают, какой курс валют в обменниках украинских банков.

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Курсы доллара и евро в некоторых обменниках существенно отличаются.

Курс валют в Приватбанке:

Валюта покупка продажа
Евро 36,2 37,6
Доллар 36,7 37,2

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта покупка продажа
Евро 36,2 37,4
Доллар 36,8 37,4

Курс валют в Монобанке:

Валюта покупка продажа
Евро 35,8 35,9
Доллар 35,8 35,9

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта покупка продажа
Евро 37,0 37,8
Доллар 36,9 37,4

Курс валют в Укрсиббанке:

Валюта покупка продажа
Евро 33,3 37,3
Доллар 33,0 37,0
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Стоимость евро и доллара сравнялась – почему так произошло

Источник: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

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