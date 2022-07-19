Доллар дешевеет, евро подорожал: курс валют на 19 июля
Фото: Pixabay
На 19 июля Национальный банк установил официальный курс евро на уровне 29,66 грн (+25 коп.). Курс доллара остается неизменным с начала войны.
Факты ICTV рассказывают, какой курс валют в обменниках украинских банков.
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Курсы доллара и евро в некоторых обменниках существенно отличаются.
Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|36,2
|37,6
|Доллар
|36,7
|37,2
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|36,2
|37,4
|Доллар
|36,8
|37,4
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|35,8
|35,9
|Доллар
|35,8
|35,9
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|37,0
|37,8
|Доллар
|36,9
|37,4
Курс валют в Укрсиббанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|33,3
|37,3
|Доллар
|33,0
|37,0
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк