Июль, 19 в 11:34

Доллар дешевеет, евро подорожал: курс валют на 19 июля

На 19 июля Национальный банк установил официальный курс евро на уровне 29,66 грн (+25 коп.). Курс доллара остается неизменным с начала войны. Факты ICTV рассказывают, какой курс валют в обменниках украинских банков. Сейчас смотрят Курсы доллара и евро в некоторых обменниках существенно отличаются. Курс валют в Приватбанке: Валюта покупка продажа Евро 36,2 37,6 Доллар 36,7 37,2 Курс валют в Ощадбанке: Валюта покупка продажа Евро 36,2 37,4 Доллар 36,8 37,4 Курс валют в Монобанке: Валюта покупка продажа Евро 35,8 35,9 Доллар 35,8 35,9 Курс валют в Райффайзен банке: Валюта покупка продажа Евро 37,0 37,8 Доллар 36,9 37,4 Курс валют в Укрсиббанке: Валюта покупка продажа Евро 33,3 37,3 Доллар 33,0 37,0 Читайте Стоимость евро и доллара сравнялась – почему так произошло Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк

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