Июль, 20 в 15:20

Western Union — это международная система срочных денежных переводов, объединяющая более 200 стран. С ее помощью можно осуществлять и получать переводы в любом месте.

Как получить денежный перевод Western Union на карту онлайн – читайте в материале Фактов ICTV.

Как получить деньги на свою карту

Переводы Western Union можно получить на карту круглосуточно, даже не выходя из дома.

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Процедура простая, поэтому справится любой. Прежде всего вам необходимо войти или зарегистрироваться на веб-сайте Western Union.

Если вы уже имеете свой аккаунт — просто введите свой номер телефона и пароль.

Для регистрации:

перейдите по ссылке на сайт

укажите свой номер телефона;

подтвердите регистрацию через входящий вызов IVR — вам позвонят;

придумайте пароль;

выберите секретный вопрос и ответьте на него;

нажмите Далее.

Чтобы получить деньги на карту, вам необходимо:

авторизоваться в личном кабинете — указать номер телефона и пароль;

на сайте Western Union найти и выбрать категорию Получить деньги;

ввести №MTCN и имя отправителя, страну, сумму и выбрать платежную карту, чтобы получить свои деньги.

Учтите, что в Western Union существуют определенные лимиты на получение средств: