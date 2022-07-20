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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Как получить денежный перевод Western Union онлайн — инструкция

Владислава Ткаченко, Редакторка сайта
Как получить денежный перевод Western Union онлайн — инструкция
Фото: Depositphotos

Western Union — это международная система срочных денежных переводов, объединяющая более 200 стран. С ее помощью можно осуществлять и получать переводы в любом месте.

Как получить денежный перевод Western Union на карту онлайн – читайте в материале Фактов ICTV.

Как получить деньги на свою карту

Переводы Western Union можно получить на карту круглосуточно, даже не выходя из дома.

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Процедура простая, поэтому справится любой. Прежде всего вам необходимо войти или зарегистрироваться на веб-сайте Western Union.

Если вы уже имеете свой аккаунт — просто введите свой номер телефона и пароль.

Для регистрации:

  • подтвердите регистрацию через входящий вызов IVR — вам позвонят;
  • придумайте пароль;
  • выберите секретный вопрос и ответьте на него;
  • нажмите Далее.

Чтобы получить деньги на карту, вам необходимо:

  • авторизоваться в личном кабинете — указать номер телефона и пароль;

  • на сайте Western Union найти и выбрать категорию Получить деньги;

  • ввести №MTCN и имя отправителя, страну, сумму и выбрать платежную карту, чтобы получить свои деньги.

Учтите, что в Western Union существуют определенные лимиты на получение средств:

  • $2 тыс. (эквивалент в грн) за транзакцию;
  • $7,5 тыс. (эквивалент в грн) за неделю;
  • $15 тыс. (эквивалент в грн) за месяц.
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