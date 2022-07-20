Евро поднялся в цене, доллар – без изменений: курс валют в Украине
В среду, 20 июля, курс доллара остается без изменений и составляет 29,25 грн. Курс евро поднялся на 33 копейки и сейчас составляет 29,99 грн.
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Средний курс доллара в банках составляет – 36,50-37,10 грн.
Минимальный курс покупки евро составляет – 32,5 грн, максимальный – 37,1 грн. Для продажи минимальный курс – 34,35 грн, максимальный – 38,5 грн.
Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|36,2
|37,3
|Доллар
|36,4
|37,2
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|36,2
|37,3
|Доллар
|36,5
|37,2
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|35,6
|35,7
|Доллар
|35,6
|35,7
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|36,6
|37,5
|Доллар
|36,5
|37
Курс валют в Укрсиббанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|33,0
|37,0
|Доллар
|33,7
|37,4
По данным Finance.ua, в обменниках Украины доллар стоит 36,65–36,97 грн, евро — 37,13–37,50 грн.
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Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
Фото: Depositphotos