Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Бизнес и финансы

Евро поднялся в цене, доллар – без изменений: курс валют в Украине

Малиновская Ангелина, редактор ленты
евро, евросоюз, банкнота, євро, євросоюз

В среду, 20 июля, курс доллара остается без изменений и составляет 29,25 грн. Курс евро поднялся на 33 копейки и сейчас составляет 29,99 грн.

 

Сейчас смотрят

Средний курс доллара в банках составляет – 36,50-37,10 грн.

Минимальный курс покупки евро составляет – 32,5 грн, максимальный – 37,1 грн. Для продажи минимальный курс – 34,35 грн, максимальный – 38,5 грн.

Курс валют в Приватбанке:

Валюта покупка продажа
Евро 36,2 37,3
Доллар 36,4 37,2

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта покупка продажа
Евро 36,2 37,3
Доллар 36,5 37,2

Курс валют в Монобанке:

Валюта покупка продажа
Евро 35,6 35,7
Доллар 35,6 35,7

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта покупка продажа
Евро 36,6 37,5
Доллар 36,5 37

Курс валют в Укрсиббанке:

Валюта покупка продажа
Евро 33,0 37,0
Доллар 33,7 37,4

По данным Finance.ua, в обменниках Украины доллар стоит 36,65–36,97 грн, евро — 37,13–37,50 грн.

Читайте
$1 млрд к экспортной выручке и рост ВВП на 5%: чего ожидать после разблокирования портов Украины

Источник: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

Фото: Depositphotos

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка