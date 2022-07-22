Украина обсуждает с МВФ возможность пересмотра графика выплат по долгу

Июль, 21 в 23:02

Украина договаривается с МВФ и другими международными финансовыми организациями о пересмотре графика выплат по внешнему долгу.

Об этом рассказал правительственный уполномоченный по госдолгу Юрий Буца.

– Мы общаемся с МФО тоже, но там сугубо юридически могут быть другие подходы. Думаем в этом направлении, – сказал он.

По словам Буцы, при продолжении всех выплат Украина по итогам года перечислит МВФ больше средств, чем получит от него даже с учетом полученных после начала полномасштабной войны $1,4 млрд.

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Он отметил, что есть два основных варианта решения проблемы: либо кто-то из членов G7 готов заместить эти выплаты, либо МВФ увеличивает финансирование Украины через новую программу.

Однако есть трудности с началом новой программы, поскольку крайне сложно сделать макропрогноз на срок ее действия.