Июль, 21 в 0:00

Выплаты по евробондам, которые были отсрочены для Украины до конца 2023 года, позволят Украине сэкономить $2,5 млрд в ближайшие два года.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил министр финансов Сергей Марченко.

— Только в сентябре у нас был платеж $1,4 млрд. В целом, речь идёт о потенциальной экономии для бюджета в ближайшие два года в $2,5 млрд. Про то, что мы будем делать дальше, будет понятно после того, как мы сможем победить в войне, — сказал он.

Сергей Марченко добавил, что Киев предложил кредиторам отсрочку по 13 выпускам выплат тела кредита и процентов. При этом глава Минфина отметил, что “ситуация турбулентная, но нам нужно время для передышки”.

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Министр Марченко отметил, что после возврата налогообложения импортных товаров Минфин рассчитывает на увеличение поступлений от таможни на 6-7 млрд грн в месяц, до 20 млрд грн ежемесячно.

В конце июня американское издание Bloomberg писало, что украинские чиновники изучают возможность реструктуризации внешнего долга. На тот момент рассматривалось несколько сценариев.