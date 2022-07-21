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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Евро подешевел на 19 копеек: актуальный курс валют в Украине

Валентина Летяк, редактор ленты
Євро
Фото: Depositphotos

Европейская валюта после резкого подорожания на 33 копейки накануне в четверг, 21 июля, подешевела на 19 копеек.

Нацбанк Украины установил курс евро на уровне 29,80 грн, стоимость американского доллара не изменилась – 29,25 грн.

Курс валют від НБУ на 21 липня

Фото: НБУ

 

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Валюта купівля продаж
Євро 36,2 37,7
Долар 36,6 37,1

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта купівля продаж
Євро 36,2 37,4
Долар 36,5 37,1

Курс валют в Монобанке:

Валюта купівля продаж
Євро 35,7 35,79
Долар 35,7 35,79

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта купівля продаж
Євро 36,7 37,7
Долар 36,7 37,2

Курс валют в Укрсиббанке:

Валюта купівля продаж
Євро 33,7 37,4
Долар 33 37

На черном рынке стоимость доллара варьируется в диапазоне 36–37 грн, евро – 37,30 грн.

В обменниках 21 июля доллар в среднем можно приобрести по 36,70 грн, а евро – по 37,20 грн.

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Источник: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

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