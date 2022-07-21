Евро подешевел на 19 копеек: актуальный курс валют в Украине
Фото: Depositphotos
Европейская валюта после резкого подорожания на 33 копейки накануне в четверг, 21 июля, подешевела на 19 копеек.
Нацбанк Украины установил курс евро на уровне 29,80 грн, стоимость американского доллара не изменилась – 29,25 грн.
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Курс валют в Приватбанке
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|36,2
|37,7
|Долар
|36,6
|37,1
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|36,2
|37,4
|Долар
|36,5
|37,1
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|35,7
|35,79
|Долар
|35,7
|35,79
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|36,7
|37,7
|Долар
|36,7
|37,2
Курс валют в Укрсиббанке:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|33,7
|37,4
|Долар
|33
|37
На черном рынке стоимость доллара варьируется в диапазоне 36–37 грн, евро – 37,30 грн.
В обменниках 21 июля доллар в среднем можно приобрести по 36,70 грн, а евро – по 37,20 грн.
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк