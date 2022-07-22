Июль, 22 в 18:18

Кабинет министров Украины отнес к приоритетам финансирование из бюджета расходов местных властей на подготовку к отопительному сезону, а также на обустройство бомбоубежищ.

Об этом сообщил сегодня на заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он объяснил, что в условиях военного положения средства из государственного бюджета направляют, в первую очередь, на оборону.

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– Второй приоритет финансирования касается социальных расходов и критической инфраструктуры. Теперь во вторую очередь приоритетности финансирования мы вносим также расходы местных властей, касающиеся подготовки к отопительному сезону, а также ремонтов и обустройства сооружений гражданской защиты, особенно в образовательных учреждениях, — подчеркнул Шмыгаль.

В рамках подготовки к зиме будет осуществляться финансирование ремонтов и реконструкций сетей теплоснабжения, приобретение отопительного оборудования, меры по энергосбережению.

По словам главы Кабмина, этот вопрос уже обсуждался с главами ОВА в среду на селекторном совещании. А сегодня правительство приняло соответствующее решение.

Недавно Кабинет министров зафиксировал цену газа для производителей тепла на уровне 7,40 грн за кубометр. Это нужно для сдерживания коммунальных тарифов, в частности на тепло и горячую воду. Такая фиксированная цена газа будет действовать до 31 мая 2023 года.