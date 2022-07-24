Июль, 24 в 20:16

Курс доллара по отношению к гривне уже не сможет вернуться к довоенному уровню, считает экс-министр экономики и президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов.

Об этом он заявил 24 июля в эфире национального телемарафона.

– Это несбыточная мечта. Курса по 29 больше не будет, – утверждает Милованов.

По его оценкам, реалистичным может быть возвращение курса по 36 грн за доллар – сейчас в обменниках он видел курс в 39,5.

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– Это произойдет, если, например, пойдет экспорт зерна в соответствии с соглашением о разблокировании портов. Или значительно увеличится международная финансовая помощь, или достаточно быстро закончится война. Если война будет продолжаться дольше, то на курс будет давление, чтобы он рос, – пояснил бывший министр.

Он подчеркнул, что война – это очень дорого, она создает бюджетный дефицит, часть которого покрывается “печатным станком”.

Ранее НБУ повысил курс доллара на 25%, а также сохранил учетную ставку на уровне 25%. По его оценкам, к концу года инфляция в Украине достигнет 30%.