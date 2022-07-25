Июль, 24 в 23:18

Внутренне перемещенные лица, оставшиеся без работы, преимущественно не могут трудоустроиться из-за отсутствия рабочих мест. Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук объяснила, как государство помогает ВПЛ и какие есть возможности на рынке труда.

– Государство делает, что может. Я говорю о программе єРобота. 37 млн ​​грн уже потрачено на то, чтобы обеспечить рабочие места. То есть работодателям выплачивается 6,5 тыс. грн. И такие выплаты делают в течение двух месяцев за рабочее место для ВПЛ. Около 8 тыс. ВПЛ уже имеют работу, но в количестве и потребности, это не соизмеримые вещи. Потому мы привлекаем наших международников. Мы договариваемся с ними о программах для создания рабочих мест. Они идут нам навстречу.

По словам Верещук, сейчас нет большого спроса на переквалификацию или учебные курсы, поскольку ВПЛ ожидают быстрого освобождения своих домов от российской армии.

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