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Emily Medical Center Григория Козловского стал сертифицированным центром терапии Майера

Владислава Ткаченко, Редакторка сайта
Emily Medical Center Григория Козловского стал сертифицированным центром терапии Майера

Медицинский центр Emily Medical Center, что находится в живописном природном уголке на берегу озера в лесопарковой зоне Львова и принадлежит бизнесмену и президенту футбольного клуба Движение Григорию Козловскому, получил статус сертифицированного центра терапии по программе доктора Майера.

Расстояние до исторического центра Львова площади Рынок — всего 4 км.

Главный врач и управляющий Emily Medical Center Тарас Кльофа особо отметил, что терапия по Майеру – это целая концепция и подход к здоровому образу жизни и питания.

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— Получение статуса сертифицированного центра по проведению Майер-терапии позволит предоставлять нашим пациентам качественную помощь, согласно критериям международного общества Майер-терапевтов, — заметил Кльофа.

Член международной организации Майер-терапевтов Сепп Фергель во время визита во Львов отметил, что впечатлен увиденным в Emily Medical Center, и добавил, что центр соответствует всем международным стандартам качества.

Emily Medical Center Григория Козловского стал сертифицированным центром терапии Майера / 4 фотографии

— Оснащение медицинского центра на очень высоком уровне, все продумано до мелочей. Emily Medical Center абсолютно конкурентоспособен на мировой арене. Здесь квалифицированный и приветливый врачебный персонал, превосходное обслуживание пациентов и высокого уровня кухня.

Также один из главных критериев оценки – наличие в медицинском центре сертифицированных врачей, согласно системе Майер-терапии. И могу заверить, что в Emily Medical они есть, — отметил по результатам своего визита Сепп Фергель.

Он также добавил, что ситуация, которая сложилась сейчас в Украине – ужасная.

Впрочем, по его мнению, очень важно, что в стране продолжают работать такие уголки как Emily Medical Center, где можно оздоровиться и почувствовать себя безопасно.

— В такие сложные времена мы не останавливаемся, а продолжаем строить Украину. Мы очень благодарны доктору Сеппу Фергелю, который решился приехать в Украину и высоко оценил нашу с женой работу.

Это действительно хорошая новость, поскольку Emily Medical Center стал всего третьим медцентром в Украине, который официально имеет возможность проводить Майер-терапию, — заявил Григорий Козловский.

Как известно, терапия с доктором Майером предусматривает специальный курс по очистке организма от шлаков, токсинов и ненужных ему жиров, разработанный австрийским ученым, доктором Францом Ксавьером Майером еще в начале 20-го века.

Терапия предусматривает диетическое питание, которое направлено на повышение жизненных сил человека, с помощью которых можно улучшить здоровье и избавиться от хронических заболеваний.

Как правило, медицинские центры или спа-отели, имеющие статус сертифицированного центра Майер-терапии, расположены в местностях, где возможно уединение и есть контакт с природой.

Также считается, что терапия доктора Майера полезна всем, независимо от возраста и наличия хронических осложнений или заболеваний.

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