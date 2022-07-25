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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Евро подешевел на пять копеек: курс валют в Украине по состоянию на 25 июля

Ольга Тетеріна, редактор ленты
курс валют
Фото: Depositphotos

По состоянию на 25 июля Национальный банк Украины установил официальный курс евро на уровне 37,22 грн. Это на пять копеек меньше, чем в предыдущий банковский день.

Напомним, что с 21 июля НБУ поднял официальный курс доллара сразу на 25%, зафиксировав его на уровне 36,57 грн.

курс НБУ

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Курс валют у Приватбанке:

Валюта купля продажа
Евро 38,4 39,7
Доллар 38,5 39,2

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта купля продажа
Евро 38,00 39,10
Доллар 38,00 39,00

Курс валют в Монобанке:

Валюта купля продажа
Евро 37,27 37,57
Доллар 36,57 36,87

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта купля продажа
Евро 38,40 39,80
Доллар 38.20 39,10

Курс валют в Укрсиббанке:

Валюта купля продажа
Евро 37,22 38,25
Доллар 36,57 37,57

В обменниках по состоянию на 25 июля за доллар предлагают в среднем 38,43 грн, а продают – по 38,97 грн, евро покупают по 38,70 грн и продают по 39,58 грн.

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Источник: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

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