Евро подешевел на пять копеек: курс валют в Украине по состоянию на 25 июля
Фото: Depositphotos
По состоянию на 25 июля Национальный банк Украины установил официальный курс евро на уровне 37,22 грн. Это на пять копеек меньше, чем в предыдущий банковский день.
Напомним, что с 21 июля НБУ поднял официальный курс доллара сразу на 25%, зафиксировав его на уровне 36,57 грн.
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Курс валют у Приватбанке:
|Валюта
|купля
|продажа
|Евро
|38,4
|39,7
|Доллар
|38,5
|39,2
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|купля
|продажа
|Евро
|38,00
|39,10
|Доллар
|38,00
|39,00
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|купля
|продажа
|Евро
|37,27
|37,57
|Доллар
|36,57
|36,87
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|купля
|продажа
|Евро
|38,40
|39,80
|Доллар
|38.20
|39,10
Курс валют в Укрсиббанке:
|Валюта
|купля
|продажа
|Евро
|37,22
|38,25
|Доллар
|36,57
|37,57
В обменниках по состоянию на 25 июля за доллар предлагают в среднем 38,43 грн, а продают – по 38,97 грн, евро покупают по 38,70 грн и продают по 39,58 грн.
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк