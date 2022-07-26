Около 40 топовых международных компаний уже закрыли бизнес в РФ, 700 – приостановили деятельность

Июль, 26 в 15:35

По состоянию на 24 июля аналитики KSE Institute идентифицировали около 2 345 компаний, организаций и их брендов из 78 стран и 56 отраслей и их позицию относительно работы на рынке РФ, около половины из них публичны.

Для около 800 публичных групп компаний также был идентифицирован (по возможности) их операционный бизнес в РФ (наличие контрольной доли в юридическом лице), что дало возможность подсчитать стоимость инвестированного в страну капитала (около $116,7 млрд), локальную выручку (на общую сумму $228,3 млрд), а также персонал (около 0,855 млн человек).

1 638 иностранных компаний уже сократили, приостановили или прекратили свою деятельность в России. Также на этой неделе была добавлена информация о 39 компаниях, которые завершили продажу своего бизнеса в России.

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Собранная из официальных реестров информация уже доступна и систематизирована в виде нового статуса KSE и представлена ниже в разделе Недельный фокус.

Как видно из таблиц ниже, по состоянию на 24 июля компании, которые уже полностью вышли из РФ, имели 187 тыс. человек персонала, $16,8 млрд годового дохода и $6,5 млрд капитала.

Компании, которые объявили о полном выходе из России, имели 103 тыс. человек персонала, $30,1 млрд годового дохода и $17,6 млрд капитала.

А компании, которые приостановили свою деятельность на российском рынке, имели 117 тыс. человек персонала, годовой доход в размере $58,4 млрд и $33,1 млрд капитала.

Если с начала российского вторжения в Украину процент компаний, которые сворачивали операции в РФ, резко возрастал до середины марта, то в течение последнего месяца соотношение тех, кто уходит или остается, практически не меняется, хотя мы все еще видим периодическое рост доли тех компаний, которые остаются на рынке РФ.

Тем не менее около половины (48,2%) компаний уже заявили о выходе с рынка РФ, но 30,1% все еще остаются в стране и лишь 1,7% осуществили полный выход.

Недельный фокус: около 40 топовых компаний закрыли бизнес в России

О планах выйти с рынка РФ полностью заявили более 400 компаний и еще более 700 приостановили деятельность.

Сейчас около 40 топовых международных компаний полностью завершили выход из России.

Чтобы выйти, компаниям приходится передавать свои активы бесплатно, продавать с огромной скидкой, передавать или продавать собственному менеджменту.

— Для сравнения: во время апартеида в Южной Африке за более чем 20 лет с южноафриканского рынка вышло лишь около 200 компаний. За 140 дней варварской агрессии из России вышло уже почти в шесть раз больше, — сказал Дмитрий Кулеба.

Однако для многих компаний выход с рынка может растянуться на годы.

— Мы упорно работаем над завершением нашего присутствия в России, но я не думаю, что это произойдет в течение следующего квартала […] это довольно сложный процесс, — комментирует CEO Philip Morris Яцек Ольчак в интервью Bloomberg Television.

Несмотря на сложность, отдельные компании прибегают к решительным шагам.

Например, Mcdonald’s в общественном питании, Societe Generale в банковском секторе или Renault в автомобилестроении.

Mcdonald’s стал одним из наиболее известных случаев выхода компании из России. Свои рестораны компания продала собственному франчайзи. Societe Generale продал Росбанк Интерросу Владимира Потанина. Чистый убыток группы составил около €3,2 млрд.

В то же время HSBC, Citi и Unicredit ведут переговоры о продаже своего российского бизнеса, но безрезультатно в течение всего этого времени.

Санкции существенно повлияли на автомобильную отрасль – большинство автомобильных заводов были вынуждены остановиться.

Впрочем абсолютное большинство производителей остаются в РФ, выплачивают зарплату своим сотрудникам: если не полностью, то частично.

Только Renault передал свою долю концерну АвтоВАЗ научно-исследовательскому автомобильному институту фактически бесплатно.

Если же разделить компании, полностью вышедшие из России, по секторам, то наибольшее число составляют компании, оказывающие профессиональные услуги, в частности консалтинг, бухгалтерские, рекламные и юридические услуги.

Это неудивительно, ведь выходу большинства из них способствовало введение санкций (кроме юридических услуг).

Среди вышедших компаний, в частности, большая четверка аудиторских компаний Deloitte, EY, KPMG,PwC, юридическая компания McKinsey, рекламные компании Ogilvy & Mather, GroupM и др.

Для них самой распространенной стратегией является отделение российского бизнеса как независимого, который не имеет связи с предыдущим владельцем и больше не может использовать название компании.

Одним из самых многочисленных по количеству компаний, которые покинули рынок РФ, стал сектор FMCG, включая десять производителей пищевой продукции, напитков, алкогольных напитков и табака, два производители косметики и производителя упаковки.

В частности, рынок покинули Arla Foods, Nutreco, Sodexo, Raisio, Hortex, Primo Water, Fazer, Paulig, Tchibo, Imperial Brands. Покинули рынок и три производителя одежды LPP, Marks & Spencer и Brav.

В списке гораздо менее представлены компании тяжелой промышленности, ведь им труднее выйти с рынка. С другой стороны, именно их выход больше всего влияет на российскую экономику.

Поскольку процесс может растягиваться на годы, важно продолжать давить на бизнес, не давая компаниям возможности возобновлять сотрудничество с РФ, а наоборот, приближать их к полному выходу с рынка.

Больше деталей и графиков по ссылке: https://kse.ua/ua/about-the-school/news/11-y-vipusk-shhotizhnevogo-daydzhesta-pro-vpliv-vihodu-inozemnih-kompaniy-na-ekonomiku-rf/