Июль, 26 в 20:02

Кассационный административный суд в составе Верховного суда удовлетворил жалобу Приватбанка и отменил решение судов предыдущих инстанций. Об этом сообщила пресс-служба банка 26 июля.

Суд также отказал в иске связанной с бывшими собственниками Приватбанка компании Триантал Инвестментс ЛТД о признании противоправным и отмене распоряжения НБУ от 17.10.2016 насчет инспекционной проверки банка.

По ее результату регулятор обнаружил многочисленные нарушения в деятельности менеджмента и бывших собственников Приватбанка в период до 2016 года и пришел к выводу о необходимости выведения банка с рынка как единственной возможности спасти его от банкротства и сохранить финансовую стабильность в Украине.

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Решение Верховного суда по этому делу окончательное.

— Эта победа в суде подтверждает непрекращающуюся борьбу банка за свои права и демонстрирует возможность соблюдения верховенства права в Украине, — отметили в пресс-службе.

Приватбанк был национализирован в декабре 2016 года. Кабмин поддержал предложение Национального банка о национализации Приватбанка.

18 апреля 2019 года Окружной административный суд Киева признал незаконной национализацию Приватбанка. На это решение НБУ, Минфин и Приватбанк подали апелляцию.

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Источник: Приватбанк