ОККО отстраивает пострадавшие образовательные учреждения Киевщины

Июль, 28 в 13:45

Компания ОККО свой счет восстанавливает здание лицея №1 в Гостомеле, общеобразовательную школу в с. Розважев и Бобрицькую гимназию с начальной школой.

Все они были повреждены во время боевых действий на территории Киевской области.

На восстановление заведений компания выделила 40 млн грн.

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— Сейчас около 40% восстановительных работ в лицее выполнено. Здесь у нас идет полная замена кровли, восстановление поврежденных фрагментов фасада, замена окон и стеклопакетов, дверей, внутренние работы, генподрядчик также приводит в порядок систему отопления, — отметила руководитель департамента корпоративных коммуникаций ОККО Ярослава Полякова.

В двух других учебных заведениях запланирована замена окон, ремонт кровель и тому подобное. Восстановительные работы компания планирует завершить к началу учебного года.

Напомним также, что на прошлой неделе компания поддержала инициативу Первой леди страны Елены Зеленской по сбору средств на реанимобиле.

Средства, которые компания перечислит через платформу UNITED24, пойдут на закупку пяти машин скорой помощи класса С. Эти машины будут оборудованы всем необходимым, чтобы помочь медикам доставить в больницу тяжелораненых.

Кроме того, ОККО с марта вблизи горячих точек бесплатно угощает защитников и защитниц Украины хотдогами и кофе и поддерживает горючим БФ Вернись живим и другие волонтерские и общественные организации.

В начале июня компания выделила 220 тыс. л топлива для нужд восстановления инфраструктуры Чернигова и ряда городов Киевской области — Ирпеня, Гостомеля, Бучи, Ворзеля, Бородянки.