Евро подорожал, доллар – без изменений: курс валют в Украине
Фото: Depositphotos
По состоянию на 28 июля Нацбанк установил официальный курс доллара на уровне – 36,56 грн.
Евро подорожал на 7 копеек и его стоимость составила — 37,12 грн.
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Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|39,2
|40,8
|Доллар
|39,4
|39,95
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|39,50
|40,80
|Доллар
|
39,50
|40,50
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|37,3
|37,59
|Доллар
|36,57
|36,87
Курс валют а Райффайзен банке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|40,00
|40,90
|Доллар
|39,70
|40,30
Курс валют в Укрсиббанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|37,13
|38,15
|Доллар
|36,57
|37,57
В обменниках по состоянию на 28 июля за доллар предлагают в среднем по 40,55 грн, а продают – по 40,85 грн, евро покупают по 40,80 грн и продают по 41,35 грн.
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк