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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Евро подорожал, доллар – без изменений: курс валют в Украине

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Евро подорожал, доллар – без изменений: курс валют в Украине
Фото: Depositphotos

По состоянию на 28 июля Нацбанк установил официальный курс доллара на уровне – 36,56 грн.

Евро подорожал на 7 копеек и его стоимость составила — 37,12 грн.

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Доллар
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Курс валют в Монобанке:

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Курс валют а Райффайзен банке:

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Евро 37,13 38,15
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В обменниках по состоянию на 28 июля за доллар предлагают в среднем по 40,55 грн, а продают – по 40,85 грн, евро покупают по 40,80 грн и продают по 41,35 грн.

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Источник: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

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