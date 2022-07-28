Июль, 28 в 14:41

По состоянию на 28 июля Нацбанк установил официальный курс доллара на уровне – 36,56 грн.

Евро подорожал на 7 копеек и его стоимость составила — 37,12 грн.

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Курс валют в Приватбанке:

Валюта покупка продажа Евро 39,2 40,8 Доллар 39,4 39,95

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта покупка продажа Евро 39,50 40,80 Доллар 39,50 40,50

Курс валют в Монобанке:

Валюта покупка продажа Евро 37,3 37,59 Доллар 36,57 36,87

Курс валют а Райффайзен банке:

Валюта покупка продажа Евро 40,00 40,90 Доллар 39,70 40,30

Курс валют в Укрсиббанке:

Валюта покупка продажа Евро 37,13 38,15 Доллар 36,57 37,57

В обменниках по состоянию на 28 июля за доллар предлагают в среднем по 40,55 грн, а продают – по 40,85 грн, евро покупают по 40,80 грн и продают по 41,35 грн.

Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк