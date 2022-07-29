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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Новые кредиты для бизнеса во время войны: банкам разрешили повышать ставку до 20%

Юлия Соколова, редактор ленты
Кабінет міністрів
Фото: Правительственный портал

Во время действия военного положения в Украине банки смогут повышать до 20% ставку для новых кредитов для бизнеса.

Об этом заявил сегодня на заседании Кабинета министров премьер Денис Шмыгаль.

Он отметил, что правительство сегодня вносит изменения в положение по программам целевого кредитования. Цель изменений – возобновление экономической активности в Украине.

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По словам Шмыгаля, повышение Национальным банком учетной ставки до 25% затормозило программы кредитования, и на это обращают внимание сами представители бизнеса.

– После повышения учетной ставки со стороны НБУ такие программы затормозили. Об этом говорит бизнес. Поэтому правительство сегодня внесет изменения, которые позволят устранить те барьеры, которые появились по программе “5-7-9”, финансовому лизингу и программе государственных портфельных гарантий, — заявил глава Кабмина.

Он заверил, что основная цель изменений – активизировать программы кредитования бизнеса.

– В период военного положения банки теперь смогут увеличивать ставку до 20% для новых кредитов. Акцент также делается на инвестиционных кредитах. Основная цель изменений – активизировать программы льготного кредитования для бизнеса, – подчеркнул Шмыгаль.

Как известно, “Доступные кредиты 5-7-9%” – это государственная программа, которая предусматривает льготное кредитование для малого и среднего бизнеса с годовым доходом до 50 млн грн и более.

В июне Денис Шмыгаль заверил, что правительство планирует и дальше развивать кредитование по программе 5-7-9, несмотря на повышение учетной ставки НБУ до 25%. Отмечалось, что Кабмин работает над упрощением условий получения кредитов.

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Источник: Кабмин
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