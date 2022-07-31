Июль, 31 в 19:47

Почему такая финансовая подушка может понадобиться каждому в ближайшее время? Благодаря чему, даже в условиях финансовых затруднений можно экономить на “черный день”?

Как вычислить такой спасательный бюджет под условия войны – спрашиваем у эксперта по финансовой грамотности, частного инвестора – Василия Матия.

Финансовая подушка – это наша профессиональная продуктивность. И вот почему:

Наличие скоплений делает нас более устойчивыми. Я бы даже сказал антихрупким. Во время полномасштабной войны мы поняли, что ракета может прилететь в дом каждого человека, да и от сокращения никто не застрахован.

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Имея стабильные накопления, мы имеем гарантию, что легче переживем форс-мажорные обстоятельства, это дает нам ощущение определенной защищенности. А когда человек находится в психологическом равновесии — он более продуктивный, эффективный к заработку денег, способный к принятию взвешенных решений.

Накапливать можно по любым доходам

Маленький заработок ни в коем случае не оправдание для того, чтобы не вести накопления. Потому что экономить можно практически с любым уровнем доходов.

Исследования финансовых экспертов свидетельствуют о том, что 10% дохода мы просто не замечаем, если мы их экономим. Не зависимо от того, много ли мало мы зарабатываем. А благодаря эффекту течения времени и планомерной сборке – эти средства становятся ощутимыми и весомыми для каждого человека.

Лучше всего хранить средства, как только мы их получили и не успели приступить к расходам. Если же вы чувствуете слабость к эмоциональной покупке, дайте себе, так сказать, переспать с этой мыслью и так уж принимать окончательное решение.

Сколько отложить?

Обычно когда меня спрашивали, на какой промежуток времени стоит заготовить финансовую подушку, я отвечал, что примерно на три месяца. Но учитывая, что мы живем не просто в форс-мажорных обстоятельствах, а во время полномасштабной войны, я бы советовал увеличить этот срок минимум до шести месяцев (по меньшей мере умножить свой месячный бюджет на шесть).

Потому что риски послевоенные значительно выше, чем в мирное время. И четкой суммы, сколько стоит отложить, чтобы быть спокойной, вам никто не назовет, кроме вас. Только ведь вы знаете свои реальные затраты и потребности. А если не знаете, то однозначно следует начать вести учет расходов. Потому что сейчас гораздо проще допустить так называемый кассовый разрыв, когда наши расходы становятся больше, чем наши доходы. В таком случае есть риск осознать материальное фиаско, когда уже будет поздно что-нибудь исправить.

Почему не стоит откладывать со стартом

Каждый день страна имеет дело с рисками ухудшения макроэкономической стабильности из-за войны. А еще вдобавок риски роста инфляции, и самое главное, из-за полномасштабной войны сейчас имеем низкий спрос на рабочую силу в Украине, что несет больше угрозы потери работы из-за финансовых проблем у работодателей.

То есть, причиной именно вашего сокращения может стать не уровень вашей квалификации, а финансовые проблемы работодателя. А это очень усложняет поиск работы, а значит и срок вашей финансовой подушки.

Где хранить деньги?

К счастью, мы живем в очень прогрессивном государстве в аспекте цифровизации финансов. Поэтому фактически наличные деньги нам не нужны, мы можем пользоваться банковской картой почти где угодно. Исключение: отдаленные села.

Поэтому я являюсь сторонником того, чтобы большая часть капитала была в безналичной форме. Ведь эти средства нельзя потерять, их нельзя украсть (при условии соблюдения базовых правил финансовой безопасности). И воспользоваться ими можно в разных государствах.

Для своего спокойствия, например 10% от этих сбережений можно держать в наличных, в удобной для вас валюте. В общем, для безопасности – свои кризисные сбережения советую держать, так сказать, в разных корзинах, в разных активах, а еще лучше в банках разных государств.

Война – особое время для финансовой грамотности

Повсеместное сокращение доходов у украинцев и рост цен на базовые вещи – доказывают, что война – это особенно рискованный период попасть в материальное фиаско. Однако благодаря таким нехитрым навыкам накопления мы становимся более устойчивыми и просто защищаем себя от лишнего стресса. А мы все знаем, как стресс, именно на фоне финансовых проблем, может отравлять жизнь.

Финансовая грамотность — это то, что дает уверенность и свободу даже во время военного положения, дает возможность реализовывать те или иные финансовые цели. А что может быть лучше, когда мы их достигаем!