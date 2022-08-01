Август, 01 в 12:13

Европейская валюта после небольшого удешевления перед выходными в понедельник, 1 августа, подорожала сразу на 34 копейки. Американский доллар стабильно остается на уровне 36,56 грн.

Нацбанк Украины на 1 августа установил официальный курс евро на уровне 37,33 грн.

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Курс валют в Приватбанке:

Валюта покупка продажа Евро 39,2 40,8 Доллар 39,4 39,95

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта покупка продажа Евро 39,60 40,80 Доллар 39,50 39,95

Курс валют в Монобанке:

Валюта покупка продажа Евро 37,3 37,59 Доллар 36,57 36,87

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта покупка продажа Евро 40,00 41,20 Доллар 39,90 40,70

Курс валют в Укрсиббанке:

Валюта покупка продажа Евро 37,34 38,35 Доллар 36,57 37,57

В обменниках 1 августа стоимость доллара колеблется в диапазоне 40-41,20 грн, евро – от 40,9 грн до 42 грн.

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Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк