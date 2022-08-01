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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Евро подорожал на 34 копейки: курс валют в Украине на 1 августа

Валентина Летяк, редактор ленты
Євро
Фото: Depositphotos

Европейская валюта после небольшого удешевления перед выходными в понедельник, 1 августа, подорожала сразу на 34 копейки. Американский доллар стабильно остается на уровне 36,56 грн.

Нацбанк Украины на 1 августа установил официальный курс евро на уровне 37,33 грн.

Курс валют на 1 серпня

Фото: НБУ

 

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В обменниках 1 августа стоимость доллара колеблется в диапазоне 40-41,20 грн, евро – от 40,9 грн до 42 грн.

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Источник: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

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