Евро подорожал на 34 копейки: курс валют в Украине на 1 августа
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Европейская валюта после небольшого удешевления перед выходными в понедельник, 1 августа, подорожала сразу на 34 копейки. Американский доллар стабильно остается на уровне 36,56 грн.
Нацбанк Украины на 1 августа установил официальный курс евро на уровне 37,33 грн.
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Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|39,2
|40,8
|Доллар
|39,4
|39,95
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|39,60
|40,80
|Доллар
|
39,50
|39,95
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|37,3
|37,59
|Доллар
|36,57
|36,87
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|40,00
|41,20
|Доллар
|39,90
|40,70
Курс валют в Укрсиббанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|37,34
|38,35
|Доллар
|36,57
|37,57
В обменниках 1 августа стоимость доллара колеблется в диапазоне 40-41,20 грн, евро – от 40,9 грн до 42 грн.
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк