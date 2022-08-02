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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Chernovetskyi Investment Group продолжает поддерживать Украину в это сложное время

Владислава Ткаченко, Редакторка сайта
Chernovetskyi Investment Group продолжает поддерживать Украину в это сложное время

За пять месяцев военного положения CIG оказал помощь на сумму 85,5 млн грн.

В частности, 9,6 млн грн было направлено на медикаменты, медицинское оборудование и гуманитарную помощь.

Еще 11,3 млн грн CIG перечислил на специальный счет НБУ, в фонды Вернись Живым и Save Ukraine, а на 30 млн грн приобрел военные ОВГЗ.

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34,6 млн грн было потрачено на транспорт, одежду и оборудование.

CIG будет продолжать направлять средства на гуманитарные цели и помогать Украине прямо сейчас выстоять, а затем — восстановиться.

О CIG

Chernovetskyi Investment Group (CIG) — одна из крупнейших инвестиционных компаний в Восточной Европе, основанная в 2013 году.

Ее инвестиционный потенциал — более $100 млн. Имея инвестиции на международном уровне, CIG фокусируется на украинском IT-рынке.

CIG является основателем платформы CIG R&D LAB — проекта по развитию ІТ в Украине, который объединяет три технических университета во Львове, Харькове и Одессе.

Подробнее: http://cig.vc/

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