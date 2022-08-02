Детенизация работает: Гетманцев объяснил значительные поступления в бюджет

Август, 02 в 11:26

Дефицит государственного бюджета сократился в 38 раз за месяц. Как сообщили в Министерстве финансов, если в июне он составил более 141 млрд грн, то в июле – 3,7 млрд грн.

Такого сокращения дефицита удалось добиться благодаря значительным поступлениям. Ведь в прошлом месяце в украинский бюджет поступило почти 170 млрд грн, из которых 80 млрд – это международная помощь.

Перевыполнение бюджета означает, что бизнес отказался от схем уклонения от налогообложения и в сотрудничестве с государством дает соответствующие поступления. Такое объяснение озвучил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

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— Та детенизация, о которой говорил президент, происходит. Грязные схемы с налогом на добавленную стоимость полностью прекращены. Об этом свидетельствует то, что за семь месяцев поступления от НДС в 1,5 раза больше, чем в прошлом году, – добавил он.

Даниил Гетманцев объяснил, что при падении экономики, по расчетам Нацбанка, в первом полугодии на 28%, план поступлений в госбюджет перевыполнен за семь месяцев этого года существенно – более чем на 4%.

А если говорить год к году и сравнить мирный 2021-й с военным 2022 годом, то есть на 25% перевыполнение бюджета.