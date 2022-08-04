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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Григорий Козловский призвал клубы УПЛ бесплатно отдать права на трансляции нацканалам

Владислава Ткаченко, Редакторка сайта
Григорий Козловский призвал клубы УПЛ бесплатно отдать права на трансляции нацканалам

Президент футбольного клуба Рух Григорий Козловский высказался относительно создания единого телевизионного пула УПЛ.

— Насколько мне известно, в УПЛ есть два предложения по покупке телеправ. Megogo предложил $100 тыс. в год всем клубам – это примерно по $4,5 тыс. на каждого. А Setanta предложила $1,5 млн, с вычетом того, что идет на УАФ, это по $60-70 тыс. на клуб.

— Я не воспринимаю это иначе, как подачку. Считаю, что клубы должны иметь достоинство и проявить свою позицию.

Сейчас смотрят

Если завтра наш клуб и будет голосовать за что-то, то только за телепул бесплатной трансляции матчей для украинцев.

— Я понимаю, что медиаплатформам сейчас также трудно платить деньги за чемпионат Украины, что клубам нужны средства к существованию, но такие предложения – это ничто иное, как подачка. Футбольный клуб Рух в этом фарсе участвовать точно не будет. Это наша официальная позиция. Мы знаем себе цену.

Поэтому я призываю все клубы отказаться от таких предложений и бесплатно отдать права на трансляции национальным каналам.

Григорий Козловский призвал клубы УПЛ бесплатно отдать права на трансляции нацканалам / 2 фотографии

Пусть люди смотрят футбол и получают удовольствие. Когда в Англии клубы на три года отказались от денег за трансляции и показывали футбол бесплатно, чем подняли интерес среди болельщиков.

Сейчас права на трансляцию стоят более 5 млрд за сезон. Думаю, что нам нужно работать в этом направлении.

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