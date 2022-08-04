Август, 04 в 9:00

Президент футбольного клуба Рух Григорий Козловский высказался относительно создания единого телевизионного пула УПЛ.

— Насколько мне известно, в УПЛ есть два предложения по покупке телеправ. Megogo предложил $100 тыс. в год всем клубам – это примерно по $4,5 тыс. на каждого. А Setanta предложила $1,5 млн, с вычетом того, что идет на УАФ, это по $60-70 тыс. на клуб.

— Я не воспринимаю это иначе, как подачку. Считаю, что клубы должны иметь достоинство и проявить свою позицию.

Сейчас смотрят

Если завтра наш клуб и будет голосовать за что-то, то только за телепул бесплатной трансляции матчей для украинцев.

— Я понимаю, что медиаплатформам сейчас также трудно платить деньги за чемпионат Украины, что клубам нужны средства к существованию, но такие предложения – это ничто иное, как подачка. Футбольный клуб Рух в этом фарсе участвовать точно не будет. Это наша официальная позиция. Мы знаем себе цену.

Поэтому я призываю все клубы отказаться от таких предложений и бесплатно отдать права на трансляции национальным каналам.

Григорий Козловский призвал клубы УПЛ бесплатно отдать права на трансляции нацканалам / 2 фотографии

Пусть люди смотрят футбол и получают удовольствие. Когда в Англии клубы на три года отказались от денег за трансляции и показывали футбол бесплатно, чем подняли интерес среди болельщиков.

Сейчас права на трансляцию стоят более 5 млрд за сезон. Думаю, что нам нужно работать в этом направлении.