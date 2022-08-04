Курс упал практически на 1 грн. Сколько стоит доллар и евро в обменниках и банках
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Нацбанк снизил курс евро на 12 копеек и установил его на уровне 37,24 грн. Доллар остается без изменений – 36,56 грн.
В кассах банка доллар и евро значительно упали в цене по сравнению с 3 августа. В некоторых финансовых учреждениях стоимость снизилась больше, чем на 1 грн.
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Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|38,35
|39,5
|Долар
|38,4
|39,1
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|38,90
|40,00
|Доллар
|
38,50
|39,50
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|37,4
|38,24
|Доллар
|36,65
|37,49
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|38,10
|39,40
|Доллар
|37,80
|38,80
В обменниках доллар покупают по 38,60 грн., а продают за 39,00 грн. Евро на черном рынке стоит 38,70 грн., а продать европейскую валюту можно за 39,40 грн. Что тоже по сравнению с 3 августа почти на 1 грн меньше.
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк