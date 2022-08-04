Август, 04 в 10:35

Нацбанк снизил курс евро на 12 копеек и установил его на уровне 37,24 грн. Доллар остается без изменений – 36,56 грн.

В кассах банка доллар и евро значительно упали в цене по сравнению с 3 августа. В некоторых финансовых учреждениях стоимость снизилась больше, чем на 1 грн.

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Курс валют у Приватбанку:

Валюта купівля продаж Євро 38,35 39,5 Долар 38,4 39,1

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта покупка продажа Евро 38,90 40,00 Доллар 38,50 39,50

Курс валют в Монобанке:

Валюта покупка продажа Евро 37,4 38,24 Доллар 36,65 37,49

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта покупка продажа Евро 38,10 39,40 Доллар 37,80 38,80

В обменниках доллар покупают по 38,60 грн., а продают за 39,00 грн. Евро на черном рынке стоит 38,70 грн., а продать европейскую валюту можно за 39,40 грн. Что тоже по сравнению с 3 августа почти на 1 грн меньше.

Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк