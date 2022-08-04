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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Курс упал практически на 1 грн. Сколько стоит доллар и евро в обменниках и банках

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Курс упал практически на 1 грн. Сколько стоит доллар и евро в обменниках и банках
Фото: Depositphotos

Нацбанк снизил курс евро на 12 копеек и установил его на уровне 37,24 грн. Доллар остается без изменений – 36,56 грн.

В кассах банка доллар и евро значительно упали в цене по сравнению с 3 августа. В некоторых финансовых учреждениях стоимость снизилась больше, чем на 1 грн.

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Євро 38,35 39,5
Долар 38,4 39,1

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Валюта покупка продажа
Евро 38,90 40,00
Доллар
38,50
 39,50

Курс валют в Монобанке:

Валюта покупка продажа
Евро 37,4 38,24
Доллар 36,65 37,49

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта покупка продажа
Евро 38,10 39,40
Доллар 37,80 38,80

В обменниках доллар покупают по 38,60 грн., а продают за 39,00 грн. Евро на черном рынке стоит 38,70 грн., а продать европейскую валюту можно за 39,40 грн. Что тоже по сравнению с 3 августа почти на 1 грн меньше.

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Источник: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

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