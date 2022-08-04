За 5 дней доллар подешевел на 3 грн: что этому способствовало и чего ждать дальше

Август, 04 в 14:05

Гривна отвоевывает позиции. За последние пять дней доллар на наличном рынке подешевел почти на 3 грн. И это после того, как он постоянно дорожал, начиная с 21 июля, и его стоимость достигла рекордных 42 грн. Что стало причиной укрепления гривны и какие прогнозы в дальнейшем — Факты ICTV расспросили экспертов.

Что предшествовало

После того как 21 июля НБУ повысил официальный фиксированный курс доллара с 29,25 грн/$ до 36,57 грн/$, наличный курс тоже стремительно взлетел. Спустя неделю доллар подорожал на 5 грн.

К вечеру 29 июля курс на черном рынке превышал 42 грн/$, а в банковских кассах достиг 41 грн/$. Тем же вечером 29 июля НБУ запретил небанковским обменникам афишировать курсы валют на уличных табло. Узнать курс можно только на кассе.

Сейчас смотрят

Там должна быть размещена копия распоряжения о продаже и покупке валюты. Запрет в НБУ объяснили тем, что обменные пункты спекулируют на курсе и искусственно его завышают. Реклама такого курса вредит населению, потому что вызывает панику. Решение НБУ повлекло за собой волну критики и шуток в соцсетях. Но уже на следующий день курс начал откатываться назад. В настоящее время гривна закрепилась на отметке значительно ниже 40 грн/$.

Финансист и банкир Василий Невмержицкий указывает, что психологический фактор действительно повлиял на курс наличной валюты, а такое ограничение — на стабилизацию гривны.

– Когда человек утром идет на работу – видит один курс, а потом возвращается и видит другой – это сильно давит психологически, напряжение было, – признает он.

Хотя не только это помогло гривне прийти в себя.

Больше валюты в банках

Чтобы спрос на валюту среди людей, желающих спасти свои гривневые сбережения от девальвации, конвертируя их в доллар, перешел из обменников на банки, НБУ разрешил финучреждениям продавать больше валюты. Если раньше они могли продавать в кассах только то, что выкупили у людей с рук, то 27 июля им разрешили продавать 50% от купленной у граждан с 13 апреля безналичной валюты. Но мгновенного эффекта это не дало. Финансист Виталий Шапран объясняет это тем, что у банков банально не было наличной валюты. Так что увеличить продажи они не могли. Сейчас ситуация наладилась:

– На рынке было мало наличной валюты, но много безналичной. Раньше, когда это происходило, уровень паники снижали за 1-2 дня. Так как рейсовым самолетом завозили наличные деньги — доллар/евро, завозили в Борисполь, а оттуда развозили по Украине. Сейчас такой возможности нет, завозят другими путями, поэтому это растянулось на неделю.

Украинцам разрешили покупать валюту онлайн по низкому курсу

Кроме того, НБУ разрешил впервые с февраля продавать клиентам безналичную валюту. Правда, снять эти средства сразу не удастся. Их следует поставить на депозит хотя бы на три месяца. Купить валюту можно на 50 тыс. грн в месяц. Зато доллар дешевле на 2-3 гривны. Курс примерно 36,90 грн/$.

Пока не все банки предлагают эту услугу. Продажа безналичной валюты доступна в государственных Укрэксимбанке и Укргазбанке. В последнем нам сообщили, что спрос на безналичную валюту немалый.

– Я не скажу — прямо ажиотаж, но очереди на отделении есть. На прошлой неделе мы получили более 2 тыс. заявок от клиентов. Это свыше $2 млн мы зачислили на депозиты, — отмечает заместитель директора Департамента розничного банкинга Елена Юмакова.

Один из коммерческих банков сообщил, что всего за сутки 6500 пользователей их приложения приобрели $5 млн, в среднем $770 на клиента.

Финансист Виталий Шапран считает разрешение продавать безналичную валюту населению четким сигналом, что проблем с долларом нет:

— Нацбанк и банки еще раз подчеркнули, что в Украине проблем с долларом нет! Этот курс 36,6 грн/$ привел к тому, что безналичного доллара на рынке достаточно. Поэтому они продают этот безналичный доллар населению.

О том, что проблем с безналичным долларом нет, говорит и тот факт, что Нацбанк даже выкупил около $650 млн в резервы. Увеличилось количество валюты благодаря пересмотру официального курса доллара. После его повышения экспортеры активнее начали сдавать свою валютную выручку.

Что будет дальше

В ближайшее время гривна может еще укрепиться, уверены опрошенные эксперты. По прогнозам Виталия Шапрана и Василия Невмержицкого, наличный курс может приблизиться к официальному.

Однако прогнозировать курс в долгосрочной перспективе эксперты не берутся.

Фундаментальные причины для ослабления гривны есть.

— Это большой торговый дефицит, потому что растет импорт, а экспорт, к сожалению, не может расти такими же темпами. Ибо, во-первых, уничтожены многие предприятия, особенно металлургические, во-вторых, закрыта логистика, в-третьих, украинским предприятиям трудно находить новые контракты ввиду военных рисков для поставок. Большой дефицит бюджета, который приходится покрывать печатью гривны, — перечисляет заместитель директора Центра экономической стратегии Мария Репко.

В то же время партнер инвестиционной компании Эрик Найман сообщает, что дефицит бюджета приходится покрывать комиссией.

— Единственный плюс, что в июне комиссия была 100 млрд грн, а в июле — уже 30 млрд, и в планах Нацбанка эти 30 млрд и оставить. Соответственно, давление будет уже не таким сильным, — прогнозирует он.

Много валюты снимают за границей наши беженцы. Это тоже давит на курс.

– Раньше украинские работники помогали и присылали сюда по миллиарду долларов ежемесячно. А сейчас получается, что украинцы высылают отсюда своим семьям 2 млрд ежемесячно в ту сторону (за границу. – Ред.), – говорит Найман.

Впрочем, он полагает, что разблокировка наших портов положительно повлияет на курс, ведь в страну будет поступать больше валюты. Более того, то, что первый корабль успешно прошел зерновым коридором — уже положительно сказалось на курсовых ожиданиях. Влияет и финансовая помощь Запада и, прежде всего, ситуация на фронте.