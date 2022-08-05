Август, 05 в 10:59

5 августа Нацбанк установил курс евро на уровне 37,21 грн, что по сравнению со вчерашними показателями на 3 копейки меньше. Доллар держится на том же уровне – 36,56 грн.

В банках курс доллара и евро сильно не изменился, если сравнивать с прошлым днем. В зависимости от банка есть небольшие колебания в сторону увеличения и снижения стоимости валюты.

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Курс валют в Приватбанке:

Валюта покупка продажа Евро 38,5 40,0 Доллар 38,4 39,1

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта покупка продажа Евро 38,50 39,50 Доллар 38,65 39,40

Курс валют в Монобанке:

Валюта покупка продажа Евро 37,49 38,34 Доллар 36,65 37,49

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта покупка продажа Евро 39,20 40,40 Доллар 38,80 40,00

В обменнике доллар можно купить по 39,25 грн, а продать за 39,76 грн. Евро на черном рынке стоит 39,64-40,29 грн. Цифры свидетельствуют, что, по сравнению с 4 августа, стоимость валюты выросла примерно на гривну.

Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк