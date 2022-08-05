Евро снова немного снизился, доллар — без изменений: курс валют в Украине
Фото: УНИАН
5 августа Нацбанк установил курс евро на уровне 37,21 грн, что по сравнению со вчерашними показателями на 3 копейки меньше. Доллар держится на том же уровне – 36,56 грн.
В банках курс доллара и евро сильно не изменился, если сравнивать с прошлым днем. В зависимости от банка есть небольшие колебания в сторону увеличения и снижения стоимости валюты.
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Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|38,5
|40,0
|Доллар
|38,4
|39,1
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|38,50
|39,50
|Доллар
|
38,65
|39,40
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|37,49
|38,34
|Доллар
|36,65
|37,49
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|39,20
|40,40
|Доллар
|38,80
|40,00
В обменнике доллар можно купить по 39,25 грн, а продать за 39,76 грн. Евро на черном рынке стоит 39,64-40,29 грн. Цифры свидетельствуют, что, по сравнению с 4 августа, стоимость валюты выросла примерно на гривну.
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк