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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Евро снова немного снизился, доллар — без изменений: курс валют в Украине

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Гривня-долар
Фото: УНИАН

5 августа Нацбанк установил курс евро на уровне 37,21 грн, что по сравнению со вчерашними показателями на 3 копейки меньше. Доллар держится на том же уровне – 36,56 грн.

В банках курс доллара и евро сильно не изменился, если сравнивать с прошлым днем. В зависимости от банка есть небольшие колебания в сторону увеличения и снижения стоимости валюты.

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Курс валют в Приватбанке:

Валюта покупка продажа
Евро 38,5 40,0
Доллар 38,4 39,1

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта покупка продажа
Евро 38,50 39,50
Доллар
38,65
 39,40

Курс валют в Монобанке:

Валюта покупка продажа
Евро 37,49 38,34
Доллар 36,65 37,49

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта покупка продажа
Евро 39,20 40,40
Доллар 38,80 40,00

В обменнике доллар можно купить по 39,25 грн, а продать за 39,76 грн. Евро на черном рынке стоит 39,64-40,29 грн. Цифры свидетельствуют, что, по сравнению с 4 августа, стоимость валюты выросла примерно на гривну.

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Источник: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

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