НБУ возобновляет обращение ценных бумаг

Август, 07 в 14:32

Депозитарий Нацбанка Украины возобновляет операции с государственными ценными бумагами, что предоставит дополнительный ресурс для восстановления экономики. Эти изменения утверждены постановлением финрегулятора от 6 августа 2022 года №173.

– Возобновление операций с этими ценными бумагами также позволит финансовым учреждениям определить их рыночную стоимость, – отмечают в НБУ.

В то же время, Нацбанк отсрочил применение тарифов на депозитарные услуги до 22 декабря 2022 года, объясняя тем, что это “позволит участникам рынков капитала постепенно адаптировать свои бизнес-процессы к новым условиям на финансовых рынках”.

Депозитарий НБУ также призвал своих клиентов до этой даты минимизировать или отменить тарифы на депозитарные услуги для привлечения дополнительных инвестиций в поддержку финансового рынка.

Сейчас смотрят