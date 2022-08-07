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Факты / Украина / Бизнес и финансы

НБУ возобновляет обращение ценных бумаг

Валентина Летяк, редактор ленты
НБУ
Фото: УНИАН

Депозитарий Нацбанка Украины возобновляет операции с государственными ценными бумагами, что предоставит дополнительный ресурс для восстановления экономики. Эти изменения утверждены постановлением финрегулятора от 6 августа 2022 года №173.

– Возобновление операций с этими ценными бумагами также позволит финансовым учреждениям определить их рыночную стоимость, – отмечают в НБУ.

В то же время, Нацбанк отсрочил применение тарифов на депозитарные услуги до 22 декабря 2022 года, объясняя тем, что это “позволит участникам рынков капитала постепенно адаптировать свои бизнес-процессы к новым условиям на финансовых рынках”.

Депозитарий НБУ также призвал своих клиентов до этой даты минимизировать или отменить тарифы на депозитарные услуги для привлечения дополнительных инвестиций в поддержку финансового рынка.

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Источник: НБУ
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