Эксперты сайта Emporium рассказали, как украинский бизнес использует промокоды, чтобы сохранить и увеличить свою аудиторию

Август, 08 в 18:21

Сегодня отечественный бизнес переживает период трудностей, поскольку действует в условиях полномасштабного вторжения.

Чтобы удержаться на плаву, компаниям приходится решать целый комплекс сложных задач, в частности, искать стратегии сохранения лояльных клиентов и привлечения новых.

Эффективный способ удержать и даже увеличить аудиторию – промокоды.

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Своим опытом поделились с нами эксперты сайта Emporium.

Эмпориум – это независимый агрегатор скидок, который предлагает промокоды, скидочные купоны и другие поощрения от известных международных и украинских компаний, а также интернет-магазинов.

Были ли для украинцев актуальными промокоды в марте-апреле и какие скидки предлагают крупные интернет-магазины

В марте-апреле потребительская активность украинцев очень снизилась.

Соответственно, это повлияло на использование промокодов. Многие клиенты интернет-магазинов покупали только необходимое — продукты питания, медикаменты, средства гигиены.

Среди других товаров, которые заказывали по промокодам в этот период:

сезонная одежда и обувь;

товары для животных;

мелкую электронику;

уходовую косметику.

Чтобы поощрить потребительскую активность и поддержать наших соотечественников, крупные интернет-магазины начали предлагать им большие бонусы:

Алло предлагают промокод со скидкой на 25% на приобретение акционных товаров и скидки до 30% на покупку кухонной техники.

предлагают промокод со скидкой на на приобретение акционных товаров и скидки на покупку кухонной техники. Эльдорадо предоставляют большие скидки на покупку ноутбуков, смартфонов Samsung и до 30% скидки на электрические мини-печи.

предоставляют большие скидки на покупку ноутбуков, смартфонов Samsung и до скидки на электрические мини-печи. Xiaomi UA предлагают скидки до 16% на покупку смартфона.

Эксперты Emporium сделали вывод, что это украинским маркетплейсам удается сохранить покупателя, ведь в мае-июне 2022 года спрос на промокоды вырос на 70% по сравнению с предыдущими месяцами.

Какие тенденции мая-июня 2022 и кто активно использует промокоды

Исследование, проведенное специалистами Emporium, устанавливает, что более активными являются мужчины. Женщины пользуются таким способом сбережения немного реже, около 53% и 47% соответственно.

Если анализировать возрастную категорию пользователей промокодов, то преимущественно это люди не старше 45 лет:

18-24 года — 22,64%;

25-34 — 34,25%;

35-44 — 19,58.

Также специалисты проанализировали, какие товары были наиболее востребованными в мае-июне 2022 года:

одежда и обувь (около 40%);

товары для животных и бытовые вещи (24%);

покупка электроники (26%);

средства гигиены (около 34%).

Еще одна интересная тенденция: люди чаще стали использовать скидки на развлечения и досуг.

Например, анализ того, как используют промокод на фриспины Фавбет, свидетельствует — спрос на указанные категории вырос более чем на 40%.

Рост спроса на промокоды свидетельствует о том, что этот метод для увеличения аудитории является действенным. Очевидно, что украинская экономика постепенно оживает.