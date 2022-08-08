Эксперты сайта Emporium рассказали, как украинский бизнес использует промокоды, чтобы сохранить и увеличить свою аудиторию
Сегодня отечественный бизнес переживает период трудностей, поскольку действует в условиях полномасштабного вторжения.
Чтобы удержаться на плаву, компаниям приходится решать целый комплекс сложных задач, в частности, искать стратегии сохранения лояльных клиентов и привлечения новых.
Эффективный способ удержать и даже увеличить аудиторию – промокоды.
Своим опытом поделились с нами эксперты сайта Emporium.
Эмпориум – это независимый агрегатор скидок, который предлагает промокоды, скидочные купоны и другие поощрения от известных международных и украинских компаний, а также интернет-магазинов.
Были ли для украинцев актуальными промокоды в марте-апреле и какие скидки предлагают крупные интернет-магазины
В марте-апреле потребительская активность украинцев очень снизилась.
Соответственно, это повлияло на использование промокодов. Многие клиенты интернет-магазинов покупали только необходимое — продукты питания, медикаменты, средства гигиены.
Среди других товаров, которые заказывали по промокодам в этот период:
- сезонная одежда и обувь;
- товары для животных;
- мелкую электронику;
- уходовую косметику.
Чтобы поощрить потребительскую активность и поддержать наших соотечественников, крупные интернет-магазины начали предлагать им большие бонусы:
- Алло предлагают промокод со скидкой на 25% на приобретение акционных товаров и скидки до 30% на покупку кухонной техники.
- Эльдорадо предоставляют большие скидки на покупку ноутбуков, смартфонов Samsung и до 30% скидки на электрические мини-печи.
- Xiaomi UA предлагают скидки до 16% на покупку смартфона.
Эксперты Emporium сделали вывод, что это украинским маркетплейсам удается сохранить покупателя, ведь в мае-июне 2022 года спрос на промокоды вырос на 70% по сравнению с предыдущими месяцами.
Какие тенденции мая-июня 2022 и кто активно использует промокоды
Исследование, проведенное специалистами Emporium, устанавливает, что более активными являются мужчины. Женщины пользуются таким способом сбережения немного реже, около 53% и 47% соответственно.
Если анализировать возрастную категорию пользователей промокодов, то преимущественно это люди не старше 45 лет:
- 18-24 года — 22,64%;
- 25-34 — 34,25%;
- 35-44 — 19,58.
Также специалисты проанализировали, какие товары были наиболее востребованными в мае-июне 2022 года:
- одежда и обувь (около 40%);
- товары для животных и бытовые вещи (24%);
- покупка электроники (26%);
- средства гигиены (около 34%).
Еще одна интересная тенденция: люди чаще стали использовать скидки на развлечения и досуг.
Например, анализ того, как используют промокод на фриспины Фавбет, свидетельствует — спрос на указанные категории вырос более чем на 40%.
Рост спроса на промокоды свидетельствует о том, что этот метод для увеличения аудитории является действенным. Очевидно, что украинская экономика постепенно оживает.