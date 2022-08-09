Август, 09 в 10:46

По состоянию на 9 августа курс гривны по отношению к евро вырос на 12 копеек. По отношению к доллару национальная валюта остается без изменений.

Нацбанк установил курс евро на уровне 37,29 грн. Доллар держится на том же уровне – 36,56 грн.

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Курс валют в Приватбанке:

Валюта покупка продажа Евро 38,8 40,0 Доллар 38,4 39,1

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта покупка продажа Евро 39,00 40,00 Доллар 38,85 39,70

Курс валют в Монобанке:

Валюта покупка продажа Евро 37,4 38,29 Доллар 36,65 37,49

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта покупка продажа Евро 39,40 40,10 Доллар 38,80 39,70

Курс валют в Укрсиббанке:

Валюта покупка продажа Евро 37,30 38,30 Доллар 36,57 37,57

По состоянию на 9 августа в обменниках доллар покупают по 39,50 грн, продают по 39,70 грн. Евро в обменниках стоит 39,90 грн., продают его за 40,25 грн.

Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк