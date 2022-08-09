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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Евро подешевел на 12 копеек: курс валют в Украине по состоянию на 9 августа

Ольга Тетеріна, редактор ленты
курс валют_валюта_євро
Фото: Depositphotos

По состоянию на 9 августа курс гривны по отношению к евро вырос на 12 копеек. По отношению к доллару национальная валюта остается без изменений.

Нацбанк установил курс евро на уровне 37,29 грн. Доллар держится на том же уровне – 36,56 грн.

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Курс валют в Приватбанке:

Валюта покупка продажа
Евро 38,8 40,0
Доллар 38,4 39,1

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта покупка продажа
Евро 39,00 40,00
Доллар
38,85
 39,70

Курс валют в Монобанке:

Валюта покупка продажа
Евро 37,4 38,29
Доллар 36,65 37,49

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта покупка продажа
Евро 39,40 40,10
Доллар 38,80 39,70

Курс валют в Укрсиббанке:

Валюта покупка продажа
Евро 37,30 38,30
Доллар 36,57 37,57

По состоянию на 9 августа в обменниках доллар покупают по 39,50 грн, продают по 39,70 грн. Евро в обменниках стоит 39,90 грн., продают его за 40,25 грн.

Источник: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

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