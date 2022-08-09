Евро подешевел на 12 копеек: курс валют в Украине по состоянию на 9 августа
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По состоянию на 9 августа курс гривны по отношению к евро вырос на 12 копеек. По отношению к доллару национальная валюта остается без изменений.
Нацбанк установил курс евро на уровне 37,29 грн. Доллар держится на том же уровне – 36,56 грн.
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Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|38,8
|40,0
|Доллар
|38,4
|39,1
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|39,00
|40,00
|Доллар
|
38,85
|39,70
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|37,4
|38,29
|Доллар
|36,65
|37,49
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|39,40
|40,10
|Доллар
|38,80
|39,70
Курс валют в Укрсиббанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|37,30
|38,30
|Доллар
|36,57
|37,57
По состоянию на 9 августа в обменниках доллар покупают по 39,50 грн, продают по 39,70 грн. Евро в обменниках стоит 39,90 грн., продают его за 40,25 грн.
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк