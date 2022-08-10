Доллар и евро в обменниках дорожают: курс валют в Украине на 10 августа
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Евро в Украине по состоянию на 10 августа подорожал. Нацбанк поднял курс валюты на девять копеек – с 37,29 до 37,38 грн за €1.
Тем временем доллар остается стабильным. Согласно данным НБУ, его стоимость составляет 36,56 грн за $1.
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Курс валют в отделениях Приватбанка
|Валюта
|Купля
|Продажа
|Евро
|38,8
|40
|Доллар
|38,4
|39,1
Курс валют в отделениях Ощадбанка
|Валюта
|Купля
|Продажа
|Евро
|39,2
|40,2
|Доллар
|39,4
|39,9
Курс валют в Монобанке
|Валюта
|Купля
|Продажа
|Евро
|37,45
|38,32
|Доллар
|36,65
|37,49
В обменниках евро можно купить в среднем за 40,35 грн против 39,90 грн 9 августа. Продают евро за 40,8 грн (9 августа было 40,25 грн).
Доллар в обменниках в среднем покупают за 39,87 грн против 39,50 грн 9 августа, а продают за 40,2 грн (9 августа было 39,70 грн.).
По сравнению с предыдущим днем курс валют в обменниках 10 августа подскочил.