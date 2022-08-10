Август, 10 в 11:54

Евро в Украине по состоянию на 10 августа подорожал. Нацбанк поднял курс валюты на девять копеек – с 37,29 до 37,38 грн за €1.

Тем временем доллар остается стабильным. Согласно данным НБУ, его стоимость составляет 36,56 грн за $1.

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Курс валют в отделениях Приватбанка

Валюта Купля Продажа Евро 38,8 40 Доллар 38,4 39,1

Курс валют в отделениях Ощадбанка

Валюта Купля Продажа Евро 39,2 40,2 Доллар 39,4 39,9

Курс валют в Монобанке

Валюта Купля Продажа Евро 37,45 38,32 Доллар 36,65 37,49

В обменниках евро можно купить в среднем за 40,35 грн против 39,90 грн 9 августа. Продают евро за 40,8 грн (9 августа было 40,25 грн).

Доллар в обменниках в среднем покупают за 39,87 грн против 39,50 грн 9 августа, а продают за 40,2 грн (9 августа было 39,70 грн.).

По сравнению с предыдущим днем курс валют в обменниках 10 августа подскочил.