НБУ объяснил, почему разрешил покупать валюту по курсу ниже официального

Август, 10 в 13:26

Банки и небанковские учреждения могут покупать у украинцев валюту по курсу ниже официального. Нацбанк отменил ограничения, которые раньше не давали это делать.

В НБУ объяснили, что курс в наличном сегменте валютного рынка может как снижаться, так и расти. Это зависит от спроса и предложения на рынке.

Поэтому требование покупать валюту по курсу, не ниже официального, потенциально могло бы ограничивать укрепление гривны. Учитывая это, НБУ отменил соответствующую норму.

Сейчас смотрят

В Нацбанке убеждены: если учреждение будет устанавливать заниженный курс покупки наличной валюты, который будет значительно отличатся от курса продажи, то оно рискует потерять своих клиентов.

Ведь граждане могут выбрать любое другое финансовое учреждение, учитывая значительное количество игроков в наличном сегменте валютного рынка.

По информации регулятора, разница между средними курсами купли и продажи валюты банками после снятия соответствующего ограничения не изменилась, а в небанковских учреждениях – наоборот, в течение 5–8 августа сузилась с 0,4 до 0,25 грн за $1.

Напомним, 8 августа Нацбанк принял решение, согласно которому банки в Украине смогут устанавливать свой курс покупки наличной валюты.

Теперь они могут покупать у клиентов валюту по собственному курсу.