Август, 11 в 11:29

По состоянию на 11 августа Национальный банк Украины установил новые цены на иностранную валюту. Согласно официальным данным, стоимость евро продолжает расти.

Так, НБУ зафиксировал курс евро на уровне 37,51 грн, что больше на 13 копеек по сравнению с прошлым банковским днем. Курс гривны к американскому доллару сохраняется на уровне 36,56 грн.

Сейчас смотрят

Курс валют в Приватбанке:

Валюта покупка продажа Евро 39,5 340,5 Доллар 38,8 39,1

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта покупка продажа Евро 39,70 40,80 Доллар 39,50 39,99

Курс валют в Монобанке:

Валюта покупка продажа Евро 37,75 38,62 Доллар 36,65 37,49

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта покупка продажа Евро 40,00 41,00 Доллар 39,10 40,00

Курс валют в Укрсиббанке:

Валюта покупка продажа Евро 37,52 38,52 Доллар 36,57 37,57

По состоянию на 11 августа в обменниках доллар покупают по 39,70 грн, продают по 39,90 грн. Евро в обменниках стоит 40,40 грн, продают его за 40,80 грн.

Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк