Доллар и евро в обменниках дорожают: курс валют в Украине на 12 августа
Евро в Украине продолжает дорожать. Согласно курсу Нацбанка, стоимость валюты по состоянию на 12 августа составляет 37,75 грн за €1.
Хотя еще 11 августа курс был на уровне 37,51 грн за €1. За день евро подорожал на 24 копейки. Тем временем доллар остается стабильным. Согласно данным НБУ, его стоимость составляет 36,56 грн за $1.
Курс валют в отделениях Приватбанка
|Валюта
|Купля
|Продажа
|Евро
|39,8
|40,8
|Доллар
|38,8
|39,1
Курс валют в отделениях Ощадбанка
|Валюта
|Купля
|Продажа
|Евро
|39,70
|40,80
|Доллар
|39,50
|39,99
Курс валют в Монобанке
|Валюта
|Купля
|Продажа
|Евро
|37,85
|38,75
|Доллар
|36,65
|37,49
В обменниках евро можно купить в среднем за 40,70 грн против 40,40 грн 11 августа. Продают евро за 41,05 грн (11 августа было 40,80 грн).
Доллар в обменниках в среднем покупают за 39,85 грн против 39,70 грн 11 августа, а продают за 40,08 грн (11 августа было 39,90 грн).
По сравнению с предыдущим днем курс валют в обменниках 12 августа снова подскочил.