Август, 12 в 11:01

Евро в Украине продолжает дорожать. Согласно курсу Нацбанка, стоимость валюты по состоянию на 12 августа составляет 37,75 грн за €1.

Хотя еще 11 августа курс был на уровне 37,51 грн за €1. За день евро подорожал на 24 копейки. Тем временем доллар остается стабильным. Согласно данным НБУ, его стоимость составляет 36,56 грн за $1.

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В обменниках евро можно купить в среднем за 40,70 грн против 40,40 грн 11 августа. Продают евро за 41,05 грн (11 августа было 40,80 грн).

Доллар в обменниках в среднем покупают за 39,85 грн против 39,70 грн 11 августа, а продают за 40,08 грн (11 августа было 39,90 грн).

По сравнению с предыдущим днем курс валют в обменниках 12 августа снова подскочил.