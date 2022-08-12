Не на ту карточку: как вернуть ошибочно перечисленные средства в Приватбанк
При денежных переводах с карты на карту часто бывают случаи, когда отправитель ошибается и случайно присылает средства не тому человеку.
Если вы случайно прислали средства не на ту карту, их можно вернуть.
Как вернуть случайно пересланные средства на карту Приватбанка — читайте в нашем материале.
Ошибочная отправка средств на карту Приватбанка
В таком случае нужно, чтобы получатель подтвердил факт ошибочного зачисления. Также получатель должен дать согласие на возврат ваших средств.
Для этого стоит:
- срочно обратиться в поддержку Приватбанка — онлайн-поддержка или горячую линию;
- предоставить всю имеющуюся информацию об ошибочном платеже-номер карты, сумма перевода, если есть ФИО получателя, дата и время;
После получения запроса, данных перевода и получателя, представители банка должны связаться с получателем для уточнения ошибочного зачисления и подтвердить согласие их вернуть.
Если ошибочный перевод поступил порядочному человеку, свои средства вы получите быстро.
В случае отказа получателя возвращать деньги, вы можете заявить сотруднику банка о мошенничестве и обратиться в полицию.
В свою очередь правоохранители направят в Приватбанк запрос для получения всей информации.
Вы также можете лично связаться с получателем ваших средств, если это возможно. Обнаружив ошибку, вы должны как можно быстрее сообщить об этом получателю и отправить просьбу вернуть деньги.
В соответствии с пунктом 6 Указа президента Украины О мерах по нормализации платежной дисциплины в народном хозяйстве Украины предприятия независимо от форм собственности должны возвращать в пятидневный срок плательщикам ошибочно зачисленные на их счета средства.
— Практикой выработана обычная ориентировочная схема отношений между плательщиком и получателем в случае ошибочного перевода средств. Как правило, плательщик обращается к получателю с письмом с просьбой о возврате ошибочно перечисленной суммы средств с указанием соответствующей суммы и реквизитов, — отмечают юристы.
Если человек отказывается, дело можно решить в судебном порядке.