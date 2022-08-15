Август, 15 в 9:59

После выходных евро в банковских обменниках подешевел. Пока официальный курс от Нацбанка составляет 37,59 грн, а предварительный показатель — 37,75 грн.

Национальный банк Украины на 15 августа установил курс доллара на 36,57 грн. Он не менялся с 21 июля.

Польский злотый – 8,03 грн.

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Курс валют в Приватбанке:

Валюта покупка продажа Евро 39,8 грн 40,8 грн Доллар 38,8 грн 39,1 грн

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта покупка продажа Евро 39,7 грн 40,8 грн Доллар 39,5 грн 39,99 грн

Курс валют в Монобанке:

Валюта покупка продажа Евро 37,6 грн 38,5 грн Доллар 36,65 грн 37,49 грн

Курс валют у Райффайзен банке:

Валюта покупка продажа Евро 40,5 грн 41,2 грн Доллар 39,7 грн 40,2 грн

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта покупка продажа Евро 37,6 грн 38,6 грн Доллар 36,57 грн 37,57 грн

В обменниках доллар можно купить за 40,27 грн, а продать за 39,92 грн. За евро предлагают 40,65 грн. Продают за 41,10 грн.

Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк