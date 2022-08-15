Курсы валют на 15 августа: евро в обменниках дешевеет
Фото: Pexels
После выходных евро в банковских обменниках подешевел. Пока официальный курс от Нацбанка составляет 37,59 грн, а предварительный показатель — 37,75 грн.
Национальный банк Украины на 15 августа установил курс доллара на 36,57 грн. Он не менялся с 21 июля.
Польский злотый – 8,03 грн.
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Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|39,8 грн
|40,8 грн
|Доллар
|38,8 грн
|39,1 грн
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|39,7 грн
|40,8 грн
|Доллар
|39,5 грн
|39,99 грн
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|37,6 грн
|38,5 грн
|Доллар
|36,65 грн
|37,49 грн
Курс валют у Райффайзен банке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|40,5 грн
|41,2 грн
|Доллар
|39,7 грн
|40,2 грн
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|37,6 грн
|38,6 грн
|Доллар
|36,57 грн
|37,57 грн
В обменниках доллар можно купить за 40,27 грн, а продать за 39,92 грн. За евро предлагают 40,65 грн. Продают за 41,10 грн.
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк